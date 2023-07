Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica - Edizione Roma”

mirko buzzi - detto er mutanda

Prima la discussione per la musica ad alto volume: «È domenica mattina, la smetti di fare casino?» . Poi i due colpi di pistola. Follia urbana ieri mattina a Guidonia Montecelio dove un giovane di 25 anni è stato gambizzato in via Germania dal vicino di casa esasperato dal rumore.

A sparare è stato un 36enne, Mirko Buzzi, dipendente Ama, con precedenti per droga. Er Mutanda, questo il soprannome, è un volto noto della tifoseria della Lazio, tanto che in passato era stato anche raggiunto da un Daspo. Ora, dopo l’arresto, è accusato di tentato omicidio e si trova in carcere.

[…] i dissapori tra i due dirimpettai, che abitavano nella frazione di Marco Simone, andavano avanti da mesi. Il 25enne sarebbe stato punito dal vicino per il volume troppo alto della musica proveniente dalla sua abitazione, ma anche perché stava potando le siepi con una motosega. Voleva dare una pulita al giardino prima che arrivassero le ore più calde.

pistola

Invece è stato aggredito dal netturbino ultras. «Non sono neanche le otto del mattino, potresti evitare di fare casino? La gente dorme».

[…] dalle parole Er Mutanda è presto passato ai fatti. Dopo aver scarrellato diverse volte la pistola, ciccando per l’agitazione almeno un paio di colpi, è riuscito a esplodere due pallottole, una delle quali ha raggiunto il 25enne, ferendolo sulla gamba destra.

CARABINIERI

Quando i carabinieri di Tivoli sono arrivati sul posto il giovane era a terra in una pozza di sangue. Ad allertare i militari sono stati i residenti della zona, che hanno sentito esplodere i colpi di arma da fuoco. L’aggressore inizialmente ha cercato di far perdere le sue tracce, fuggendo per le campagne circostanti. Poi, una volta rintracciato telefonicamente dagli stessi carabinieri, si è consegnato spontaneamente alla caserma di Guidonia. Con sé non aveva l’arma del delitto, che non è ancora stata trovata.

[…] I militari, nonostante i precedenti per spaccio del dipendente Ama, sono sicuri che non ci sia altro movente dietro la gambizzazione. L’uomo, che è stato portato in carcere, è accusato di tentato omicidio. La vittima, invece, trasportata in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini non è in pericolo di vita. E già oggi sarà operato al femore […]

Pistola