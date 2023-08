DAGOREPORT - EVGENIJ PRIGOZHIN È MORTO DAVVERO O È TUTTA UNA MESSINSCENA? QUEL CHE È CERTO È CHE A WASHINGTON CONOSCONO LA VERITÀ – LA CASA BIANCA, PERÒ, NON DIRÀ NÉ FARÀ NIENTE, PERCHÉ HA SCELTO UNA LINEA DI “NON INTERFERENZA”. IL TIMORE È CHE, FATTO FUORI PUTIN, ARRIVI UN LEADER ANCORA PIÙ PERICOLOSO: PER QUESTO, “MAD VLAD” DEVE RESTARE – DUE NOTIZIE CHE NON SONO UN DETTAGLIO, NEL “DAY AFTER” LA (PRESUNTA) MORTE DI PRIGOZHIN. LA PRIMA: JAKE SULLIVAN, CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DI BIDEN, HA CONVOCATO PER DOMANI UN VERTICE CON I SUOI OMOLOGHI DI REGNO UNITO, FRANCIA E GERMANIA. E L’ITALIA? NONOSTANTE L’ATLANTISMO SENZA LIMITISMO SBANDIERATO DALLA MELONI, CONTINUA A NON CONTARE UN CAZZO – LA SECONDA: JOE BIDEN DÀ UNA DATA DI SCADENZA PER LA GUERRA, AGOSTO 2024 (IN TEMPO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE…)