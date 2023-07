2 lug 2023 09:00

DONA LA SUA VITA PER SALVARNE DUE – LA STORIA DEL 59ENNE CHE, A SANTA SEVERA, SI E’ TUFFATO IN ACQUA, CON IL MARE FORZA 3, PER SALVARE MADRE E FIGLIA CHE ERANO TRA LE ONDE - L'UOMO, DOPO AVER PORTATO IN SALVO LE DUE DONNE, È STATO INGHIOTTITO DALL’ACQUA - È STATO POI RECUPERATO DALLA GUARDIA COSTIERA E PORTATO AL GEMELLI, DOVE PURTROPPO È DECEDUTO…