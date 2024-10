9 ott 2024 17:53

DONALD, MA CHE GAZA DICI? – TRUMP INTERVIENE A MODO SUO SULLA QUESTIONE MEDIORIENTALE: “GAZA È UNO DEI POSTI PIÙ BELLI AL MONDO. POTREBBE ESSERE MEGLIO DEL PRINCIPATO DI MONACO. HA LA MIGLIORE POSIZIONE IN MEDIORIENTE, LA MIGLIORE ACQUA, IL MIGLIORE TUTTO. CI SONO STATO ED UN POSTO DIFFICILE” – I MEDIA AMERICANI FANNO NOTARE CHE NON CI SONO PROVE CHE L'EX PRESIDENTE SIA MAI STATO NELLA STRISCIA – LA “TRUMP ORGANIZATION” È IN TRATTATIVE PER APRIRE DUE HOTEL IN ISRAELE – VIDEO