11 mar 2023 10:10

DONALD TRUMP POTREBBE ESSERE INCRIMINATO: LA VICENDA È LEGATA AL PAGAMENTO NELL'OTTOBRE DEL 2016, IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE, DELLA PORNOSTAR STORMY DANIEL PER COMPRARE IL SUO SILENZIO SULLA RELAZIONE CHE IL TYCOON AVREBBE AVUTO CON LEI DIECI ANNI PRIMA - I SOLDI SAREBBERO STATI DATI ALLA DIVE DELL'HARD DA MICHAEL COHEN, EX AVVOCATO DI TRUMP - IL PROCURATORE DI MANHATTAN NON CONTESTA IL PAGAMENTO IN SÉ (IN GERGO GLI HUSH MONEY NON SONO ILLEGALI, SONO SOLDI PER COMPRARE IL SILENZIO DI QUALCUNO) QUANTO IL FATTO CHE L’EX PRESIDENTE AVREBBE ALTERATO I REGISTRI CONTABILI DELLA “TRUMP ORGANIZATION” PER RIPAGARE COHEN