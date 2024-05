TRUMP CONDANNATO NEL CASO PORNOSTAR

(ANSA) - Con lo storico verdetto di colpevolezza raggiunto all'unanimità dalla giuria dopo due giorni di camera di consiglio nel caso pornostar, Donald Trump diventa il primo ex presidente americano condannato in un processo penale e anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato, uno status che comunque non gli impedisce di essere eletto e fare il commander in chief.

La condanna, che sara' stabilita in un'udienza successiva, può variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova sino ad una multa.

Donald Trump era accusato di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti contabili della sua holding per occultare i 130 mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels perche' non rivelasse nella sua precedente campagna elettorale del 2016 la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima. Soldi pagati dal suo ex avvocato tuttofare Michael Cohen e poi rimborsati come spese legali fittizie, violando anche la legge sui finanziamenti elettorali e quindi l'integrita' del voto.

TRUMP 'COLPEVOLE' PER TUTTI I 34 CAPI DI IMPUTAZIONE

TRUMP IMPASSIBILE ALLA LETTURA DEL VERDETTO DI COLPEVOLEZZA

(ANSA) - Donald Trump è rimasto impassibile alla lettura dello storico verdetto di colpevolezza a suo carico nel caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Quando poi il giudice Juan Merchan ha chiesto ufficialmente alla giuria se quello fosse il verdetto, il tycoon li ha guardati aggrottando le sopracciglia.

TRUMP, 'UN PROCESSO FARSA, È UNA VERGOGNA'

(ANSA) - "E' stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente". Lo ha detto Donald Trump fuori dall'aula annunciando che "continuerà a combattere". "Il vero verdetto sarà il 5 novembre", ha aggiunto.

GIUDICE ANNUNCERÀ LA SENTENZA DI CONDANNA PER TRUMP L'11 LUGLIO

(ANSA) - Il giudice Juan Merchan annuncerà la sentenza di condanna per Donald Trump il prossimo 11 luglio. Lo riferisce l'Associated Press.

CAMPAGNA BIDEN, TRUMP? NESSUNO È AL DI SOPRA DELLA LEGGE

(ANSA) - "Il verdetto di colpevolezzo contro Donald Trump dimostra che nessuno è al di sopra della legge". Lo fa sapere la campagna del presidene Joe Biden nella prima reazione ufficiale dei democratici sulla sentenza.

SPEAKER CAMERA USA, È UN GIORNO VERGOGNOSO PER L'AMERICA

(ANSA) - "Oggi è un giorno vergognoso nella storia americana. I democratici esultano per la condanna del leader del partito avversario con accuse ridicole, basate sulla testimonianza di un criminale radiato dall'albo e condannato". Lo ha scritto su X lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Mike Johnson, accusando Joe Biden di "aver strumentalizzato la giustizia" contro Donald Trump.

TRUMP È STATO CONDANNATO. ECCO COSA SUCCEDERÀ ORA.

Estratto dell’articolo di Jesse McKinley per www.nytimes.com

La condanna di Donald Trump di giovedì è probabilmente solo l'ultima tappa della sua odissea legale nel sistema giudiziario di New York. Trump ha già fatto sapere che intende ricorrere in appello, dopo aver criticato per mesi il caso e attaccato il procuratore distrettuale di Manhattan che lo ha intentato e il giudice che ha presieduto il processo.

Tuttavia, molto prima che l'appello venga ascoltato, il signor Trump sarà coinvolto negli ingranaggi del sistema giudiziario penale. Trump ha già fatto sapere che intende ricorrere in appello, dopo aver criticato per mesi il caso e attaccato il procuratore distrettuale di Manhattan che lo ha intentato e il giudice che ha presieduto il processo. Il giudice, Juan M. Merchan, ha fissato la sentenza di Trump per l'11 luglio. Potrebbe essere condannato a un massimo di quattro anni dietro le sbarre o alla libertà vigilata.

Il rapporto pre-sentenza contiene raccomandazioni basate sui precedenti penali dell'imputato - Trump non ne aveva alcuno - così come sulla sua storia personale e sul reato stesso. L'ex presidente è stato giudicato colpevole di aver falsificato i documenti aziendali in relazione a un pagamento di 130.000 dollari a Stormy Daniels, una pornostar che dice di aver avuto un breve rapporto sessuale con Trump nel 2006, al fine di comprare il suo silenzio.

Durante il colloquio di presentazione, uno psicologo o un assistente sociale che lavora per il dipartimento di libertà vigilata può parlare con il signor Trump. Durante quella conversazione, l'imputato può "cercare di fare una buona impressione e spiegare perché merita una pena più lieve", secondo il sistema giudiziario unificato dello Stato di New York.

Il rapporto pre-sentenza può anche includere le osservazioni della difesa e può descrivere se "l'imputato è in un programma di consulenza o ha un lavoro stabile". Nel caso di Trump, ovviamente, egli si sta candidando - per così dire - a un lavoro stabile come presidente degli Stati Uniti, una campagna che potrebbe essere complicata dal suo nuovo status di pregiudicato. Probabilmente Trump dovrà presentarsi regolarmente a un ufficiale di sorveglianza e potrebbero essere imposte regole sugli spostamenti.

Non c'è alcun divieto che impedisca al signor Trump di candidarsi alla presidenza come detenuto, o addirittura di servire come presidente. Votare - presumibilmente per se stesso - sarebbe più complicato: Trump è registrato in Florida, dove i criminali devono scontare la loro condanna, compresa la libertà vigilata, prima di riacquistare il diritto di voto. Con il giorno delle elezioni a pochi mesi di distanza, sembra improbabile che il signor Trump possa scontare la sua pena prima di allora.

Trump è stato condannato per 34 reati di classe E, il livello più basso di New York, ognuno dei quali comporta una pena potenziale fino a quattro anni di carcere. La libertà vigilata o i domiciliari sono altre possibilità che il giudice Merchan può prendere in considerazione.

Detto questo, il giudice Merchan ha indicato in passato che prende sul serio i crimini dei colletti bianchi. Se dovesse infliggere una pena detentiva, probabilmente la infliggerebbe in modo concomitante, il che significa che il signor Trump sconterebbe la pena per ciascuno dei capi d'accusa per cui è stato condannato contemporaneamente.

Se Trump venisse invece condannato alla libertà vigilata, potrebbe comunque essere incarcerato se si scoprisse che ha commesso altri reati. Trump, 77 anni, deve attualmente affrontare altri tre procedimenti penali: due federali, che riguardano la sua gestione di documenti riservati e i suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020, e un caso statale in Georgia che riguarda l'interferenza elettorale.

Già prima della sentenza, il team legale di Trump dovrebbe presentare una notifica di appello, una procedura semplice che tuttavia deve essere seguita tempestivamente.

Poiché è stato condannato per reati non violenti, è improbabile che Trump venga incarcerato in attesa della sentenza; la sentenza potrebbe anche essere sospesa durante l'appello. Questo potrebbe far slittare l'eventuale punizione oltre il giorno delle elezioni, dato che l'appello potrebbe richiedere mesi per essere ascoltato e giudicato.

