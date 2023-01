DONBASS BUM BUM! – GLI UCRAINI SENTONO IL VENTO IN POPPA E BOMBARDANO CON I MISSILI AMERICANI HIMARS UNA BASE MILITARE RUSSA NELLA CITTÀ DI MAKIIVKA, NELLA REGIONE DEL DONETSK. SECONDO I MEDIA DI KIEV SAREBBERO MORTI CENTINAIA DI SOLDATI RUSSI: DA MOSCA CONFERMANO L’UCCISIONE DI 63 MILITARI – DOPO AVER RICACCIATO INDIETRO L’ESERCITO DI “MAD VLAD”, ORA ZELENSKY E I SUOI VOGLIONO RICONQUISTARE I TERRITORI OCCUPATI NEL 2014… - VIDEO

KIEV BOMBARDA MAKIIVKA, 'VITTIME TRA SOLDATI RUSSI'

(ANSA) - Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco lanciato ieri dalle forze di Kiev contro "un alloggio militare" russo nella città ucraina di Makiivka, nella regione di Donetsk (est) occupata dalle forze di Mosca: lo riporta il Guardian. Secondo i media ucraini sarebbero morti centinaia di soldati russi, mentre funzionari filorussi hanno indicato che il numero delle vittime è ancora sconosciuto.

Secondo l'amministrazione della regione di Donetsk insediata da Mosca, la notte di Capodanno almeno 25 missili Himars sono stati lanciati contro la regione e almeno 15 persone sono rimaste ferite a Makiivka.

Ma il quotidiano britannico parla di "notizie contrastanti" e cita poi il governatore dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), installato da Mosca, Denis Pushilin, secondo il quale sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato numerosi missili ucraini.

Successivamente, il sindaco filorusso di Donetsk - Alexey Kulemzin - ha detto che un "edificio del centro ricreativo per bambini e giovani" è stato danneggiato negli attacchi a Makiivka. Da parte sua, il primo vice ministro dell'Informazione dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, Daniil Bezsonov, ha detto che c'è stato un attacco "massiccio" contro una scuola professionale, che secondo informazioni preliminari citate dai media internazionali serviva come "alloggio per il personale militare".

In un aggiornamento su Telegram nella tarda serata di ieri Bezsonov ha scritto: "Ci sono stati morti e feriti, il numero esatto è ancora sconosciuto". Tuttavia, fonti ucraine hanno riferito che le vittime sono molto più numerose. L'emittente pubblica ucraina Suspilne ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che centinaia di soldati russi sono morti nell'attacco.

MOSCA, RAID SU BASE MAKIIVKA HA UCCISO 63 SOLDATI RUSSI

(ANSA) - Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, un raid ucraino ha colpito Makiivka, nel Donetsk, uccidendo 63 militari russi. Lo riporta la Tass. "A seguito di un attacco di quattro missili con testata ad alto esplosivo su un punto di schieramento temporaneo, 63 militari russi sono stati uccisi", ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. In precedenza, senza rivendicare l'attacco, l'esercito ucraino ha dichiarato che 400 soldati russi sono stati uccisi a Makiivka, nella parte controllata da Mosca della regione orientale di Donetsk.

KIEV,MORTI 400 SOLDATI RUSSI NEL BOMBARDAMENTO DI MAKIIVKA

(ANSA) - Secondo le Forze armate ucraine la notte del 31 dicembre un attacco alla base del personale militare russo a Makiivka, nel Donetsk, ha provocato la morte di 400 soldati russi e il ferimento di altri 300 feriti. Lo riportano i media ucraini che pubblicano foto e video del luogo dove si trovavano i militari russi per la maggior parte mobilitati completamente distrutto. Alexander Sladkov, corrispondente di guerra del canale televisivo Rossiya, ha dichiarato che nella base c'erano russi mobilitati. Il colpo alla base è stato sferrato a mezzanotte, mentre i soldati russi erano a tavola per festeggiare il Capodanno.

GIRKIN CRITICA MOSCA E CONFERMA ATTACCO KIEV A MAKIIVKA

(ANSA) - L'ex ufficiale dei servizi russi Igor Girkin, conosciuto come Strelkov (il fuciliere) che più volte ha criticato la gestione della guerra in Ucraina, ha confermato sui social che una scuola adibita ad alloggi per il personale militare russo mobilitato è stata quasi completamente distrutta a Makiivka, in Donetsk. Girkin ha scritto che in seguito all'arrivo dei missili ucraini è esplosa la zona dove si trovavano i militari così come "praticamente tutto l'equipaggiamento militare che si trovava vicino all'edificio senza il minimo segno di mimetizzazione".

"Per quanto riguarda il numero delle vittime - non ci sono ancora dati definitivi, poiché molte persone sono considerate disperse (lasciate sotto le macerie). In ogni caso - il numero di morti e feriti è di molte centinaia, ci sono numeri approssimativi di 200, ma non li conosco e lo annuncerò in seguito", ha affermato Girkin. "I nostri generali non imparano in linea di principio, sebbene loro stessi - dopo i pogrom del quartier generale dell'estate - preferiscano stare lontano dalla posizione delle truppe - fuori dal raggio dei missili del nemico", ha aggiunto.

