2 lug 2023 09:20

UNA DONNA DI 85 ANNI MUORE PER SOFFOCAMENTO AL PRANZO DI MATRIMONIO DI SUO FIGLIO – L'EPISODIO È AVVENUTO IN UN RISTORANTE IN PROVINCIA DI PESCARA: UN BOCCONE DI PROSCIUTTO LE È ANDATO DI TRAVERSO E I PRESENTI, DOPO AVER ALLERTATO IL 118, HANNO TENTATO LA MANOVRA DI HEIMLICH MA NON C'È STATO NULLA DA FARE - AL LORO ARRIVO I SANITARI DEL 118 HANNO POTUTO SOLO CONSTATARE IL DECESSO…