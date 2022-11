IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? IN CHIARO NON C'È MOLTISSIMO. DIREI CHE SI PUÒ TRANQUILLAMENTE ANDARE AVANTI CON LA SECONDA PUNTATA DI “ESTERNO NOTTE” DI MARCO BELLOCCHIO - IN SECONDA SERATA AVETE "AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER" E IL FILM A EPISODI SUL SESSO E GLI ITALIANI “E ADESSO SESSO” DEI VANZINA - OTTIMO ANCHE "LUCKY LUCIANO” DI FRANCESCO ROSI. PER NORMAN MAILER È "IL MIGLIOR FILM MAI REALIZZATO SULLA MAFIA…" - VIDEO