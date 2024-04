DONNA BARBUTA, SEMPRE PIACIUTA – SAWO MGINQI, UNA VILLOSA 26ENNE, RACCONTA AL GIORNALE INGLESE “MIRROR”: “MIO MARITO ADORA IL MIO VISO PELOSO. DA QUANDO STO CON LUI MI SENTO NORMALE” – OLTRE ALLA BARBA, LA RAGAZZA HA PELI OVUNQUE, IN MODO PARTICOLARE SULLE GAMBE: “MOLTE PERSONE NON CONDIVIDONO LA MIA SCELTA DI NON FARMI LA CERETTA, E SPESSO RIMANGONO STUPITE QUANDO VEDONO I PELI SUL MIO CORPO...”

Estratto dell’articolo di Cristina Siciliano per www.leggo.it

Dalla body positivity all'hair body positivity. Madre Natura ha dato i peli a chiunque ma sono molte le donne che scelgono di non toglierli o che imparano ad accettarli e "amarli". Lo sa bene Sawo Mginqi, 26 anni, che nonostante si sia sentita spesso a disagio durante l'adolescenza per il suo viso peloso, ha imparato amarsi grazie anche a suo marito. «Mi ha sempre detto che non ci vedeva nulla di strano nei peli sul mio viso – ha sottolineato Sawo –. Mi ha aiutato a superare le difficoltà».

[…] Mi ha sostenuto in tutto e voleva che io riuscissi ad accettare me stessa. Sono sempre stata abituata ai commenti negativi delle persone, ma da quando sto con lui mi sento una persona normale. Molte persone non condividono la mia scelta e spesso rimangono stupite quando vedono i peli sul mio corpo. Anzi spesso commentano in modo cattivo. Mi fissano quando cammino per strada e mi fanno sentire sempre imperfetta».

«Da giovane sono stata vittima di bullismo ma non da parte dei miei coetanei ma degli adulti – ha continuato Sawo –. Una cosa assurda e che non ho mai accettato perché loro avrebbero dovuto proteggermi. Quindi, quando finalmente ho accettato me stessa, mi sono promessa che avrei dovuto proteggermi. Ho scelto di abbracciare ed amare ogni parte del mio corpo. Adoro sentire la gente dire "non abbiamo mai visto una persona come te prima". Mi sprona ad educare le persone. Siamo tutti diversi e dovremmo avere fiducia nelle persone che sono come me».

