3 giu 2023 09:00

UNA DONNA NUOVA – LA STORIA DI SHARON RUSSO, NATA KEVIN, LA 21ENNE NAPOLETANA CHE HA VINTO LA BATTAGLIA LEGALE PER FARSI RICONOSCERE COME DONNA, ANCHE SENZA L’OPERAZIONE DEFINITIVA PER IL CAMBIO DI SESSO: “LA FARÒ, MA PRIMA DEVO PENSARE ALL’UNIVERSITÀ. GIÀ DA BAMBINA AVVERTIVO ALCUNI SEGNALI, SENTIVO DI ESSERE IN UN CORPO SBAGLIATO. POI CRESCENDO HO CAPITO CHE VOLEVO ESSERE UNA DONNA” – “ALL’INIZIO PENSAVO CHE MIO PADRE CI SAREBBE RIMASTO MALE, INVECE…”