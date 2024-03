25 mar 2024 17:18

UNA DONNA CON LE PALE – IL CANTIERE DEL GIUBILEO CHE PIÙ DI TUTTI FA SMADONNARE I ROMANI, QUELLO PER IL SOTTOPASSAGGIO DI PIAZZA PIA, DAVANTI A PIAZZA SAN PIETRO, È GUIDATO DA UNA GIOVANE DONNA: SARA FADLUN, 36 ANNI, INGEGNERE DI ANAS. SOTTO DI LEI UNA SQUADRA DI SOLI UOMINI: “CON GLI OPERAI È STATO DIFFICILE FARMI ACCETTARE MA POI MI HANNO VISTO SUL CAMPO. QUALCUNO SI STUPISCE CHE LAVORI IN UN AMBIENTE COSÌ” – IL PAPA NON SI È MAI FATTO VEDERE TRA SCAVI E RUSPE: “MA VIENE SEMPRE MONSIGNOR FISICHELLA” (SPERIAMO NON SENTA LE BESTEMMIE DEGLI AUTOMOBILISTI IN CODA…)