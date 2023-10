UNA DONNA CON LE...PALLOTTOLE – LA STORIA DI INBAR LIEBERMAN, 25ENNE ISRAELIANA CHE HA SALVATO IL KIBBUTZ NIR AM DALL'ATTACCO DI HAMAS – LA RAGAZZA, MEMBRO DELLA SICUREZZA, HA GUIDATO UN GRUPPO DI DODICI PERSONE CONTRO I MILIZIANI, UCCIDENDO PIÙ DI VENTI TERRORISTI - LIEBERMAN HA DISTRIBUITO ARMI E HA COORDINATO LA STRATEGIA DI DIFESA E ORA VIENE CELEBRATA COME UN’EROINA…

DAGONEWS

inbar lieberman 2

Inbar Lieberman, 25enne israeliana, ha guidato un gruppo armato formato da 12 agenti speciali in uno scontro a fuoco che ha portato all’uccisione di più di due dozzine di terroristi nel kibbutz di Nir Am. Lieberman, che fa parte della scorta di sicurezza nella regione dal dicembre 2022, ha sentito le esplosioni sabato mattina, quando Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti contro Israele. Si è subito accorta che i suoni delle esplosioni erano diversi da quelli che sentiva durante i soliti attacchi missilistici al kibbutz (la comunità) e si è precipitata all'armeria.

La venticinquenne ha posizionato la sua squadra di kibbutznik in maniera strategica per tutto l'insediamento, teso imboscate e ribaltato la situazione in quella che è stata una strabiliante operazione di difesa del kibbutz, localizzato a solo un miglio dalla Striscia di Gaza.

inbar lieberman 1

Lieberman ha ucciso cinque terroristi, mentre gli altri agenti ne hanno uccisi 20 in un periodo di quattro ore. Nir Am si è trasformato in una fortezza impenetrabile: è infatti tra le poche comunità in cui i terroristi di Hamas non sono riusciti ad entrare, mentre i kibbutzim vicini hanno subito perdite più pesanti.

Il Maariv Daily ha riferito che sui social media è esploso l’entusiasmo per l’eroismo di Lieberman, lodata da molti connazionali. «Quando tutto sarà finito, questa donna riceverà il Premio Israele», si legge. «La storia del suo eroismo resterà nella tradizione israeliana per generazioni».

kibbutz di nir am 2 inbar lieberman 3 kibbutz di nir am 1 kibbutz di nir am 3