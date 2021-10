DONNE BULLE E CAPOBRANCO: LA "GENDER EQUALITY" DELLA VIOLENZA - UNA 55ENNE È STATA PESTATA A SANGUE DA UN GRUPPO DI RAGAZZI AI QUALI AVEVA CHIESTO DI NON FARE RUMORE NELL’ANDRONE DEL CONDOMINIO: A GUIDARE IL PESTAGGIO È STATA UNA RAGAZZA DI 23 ANNI CHE, INSIEME A DUE AMICI DI 18 E 22 ANNI, HA MASSACRATO A CALCI E PUGNI LA DONNA, COLPENDOLA ANCHE CON UN CASCO – GLI ALTRI SEI RAGAZZI NON HANNO FERMATO IL PESTAGGIO MENTRE UN ALTRO CONDOMINO È STATO…

Da "il Messaggero"

pestaggio.

È stata una ragazza di 23 anni a guidare il pestaggio di una donna, la settimana scorsa a Lecco, da parte di un gruppo di giovani che ha picchiato selvaggiamente una 55enne che aveva chiesto ai ragazzi di non fare rumore. L'aggressione è avvenuta il 6 ottobre nell'androne di un condominio della cittadina lombarda. I carabinieri - come riferiscono i quotidiani locali - hanno identificato i responsabili, denunciando per lesioni una ragazza di 23 anni e due giovani di 18 e 22 anni, tutti del posto. I tre ragazzi hanno presa a calci e pugni la donna, colpendola anche con un casco.

pestaggio

Quando è scoppiata la lite erano presenti altri ragazzi nei confronti dei quali, allo stato, i militari non hanno preso provvedimenti ma le indagini proseguono con l'aiuto delle telecamere condominiali. La visione delle immagini è servita comunque già a delineare ciò che è avvenuto. In totale erano nove i giovani che si trovavano nell'area condominiale in corso San Michele del Carso, a Lecco. Alcuni abitanti dello stabile avevano chiesto al gruppo di non fare rumore, ne era nata una discussione molto violenta. La donna, in particolare, è stata massacrata di botte ed era stato colpito anche il vicino di casa che era intervenuto in sua difesa.

pestaggio. pestaggio pestaggio