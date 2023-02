16 feb 2023 20:56

DONNE, FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: L’AUGELLO DEI MASCHIETTI È SEMPRE PIÙ LUNGO! – LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI STANFORD: NEL 1992 L’ARNESE IN TIRO DEI MASCHIETTI MISURAVA MEDIAMENTE 12 CM, MENTRE NEL 2021 È CRESCIUTO A 15 CM – PER ARRIVARE A QUESTA CONCLUSIONE I RICERCATORI HANNO RACCOLTO I DATI DI 75 STUDI CONDOTTI IN CUI VENIVANO MISURATI PIÙ 50 MILA SALSICCIOTTI – LA CAUSA DELL’ALLUNGAMENTO NON È UNA BUONA NOTIZIA PERCHÉ….