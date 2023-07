DONNE, ROSICATE ALL’IDEA CHE VOSTRO MARITO GUARDI I PORNO? - LEGGETE I CONSIGLI DI BARBARA COSTA: “NON VI STA TRADENDO E NON SIETE IN COMPETIZIONE CON LE ATTRICI CON LE QUALI A LIVELLO ONANISTICO VOSTRO MARITO SI SOLLAZZA. PER LUI È UN DIVERTIMENTO INNOCENTE, UN ANTI-STRESS. CHE C’È DI MALE? ALCUNE DI VOI ASSOCIANO L’HARD ALLA SPORCIZIA. MA NON VI È ALCUNA IMMORALITÀ IN UNA SEGA SE NON QUELLA CHE..."

Barbara Costa per Dagospia

mio marito guarda porno (8)

Mio marito guarda il porno, è un gran p*rco, un menefreghista, un egoista, non mi ama più! Incredibile ma vero: se c’è qualcosa che fa imbestialire le mogli, non è che lui non sia nelle faccende domestiche collaborativo, non è che lui russi come un trattore, e nemmeno che righi le mutande, macché, questo viene dopo: è che lui si faccia una porno s*ga che le fa incaz*are! Mie care, ma sul serio siete gelose di questo? E non ne avete motivo! Non ci credo che siete la maggioranza, eppure le voci nelle chat non mentono. Le donne irritate dalla porno passione dei compagni mica glielo dicono, che non gli sta bene. No. E in pubblico fanno le "evolute".

mio marito guarda porno (21)

Però sotto nickname (e mi immagino nei gruppi social tra amiche del cuore) invadono le chat al femminile di lamentele coniugali dove l’intruso è il porno. Le proteste non riguardano le mogli in generale, ma a quanto pare quelle contrarie a vedersi e a godersi di loro sponte i porno (quelli che piacciono a loro, al clitoride loro) e sono donne a cui piacerebbe che al marito venga duro soltanto a letto con loro. Ma, mie signore, non è così. Non può essere così. Davvero può essere solo così?

mio marito guarda porno (4)

Sì, ci sono uomini per cui il sesso è unicamente coniugale, ma non sono la norma. Di questa fanno parte uomini sanissimi che hanno tutto il diritto di… "scaricarsi" davanti a un porno! Pensate la stia facendo troppo facile? Credo di star delineando la realtà quotidiana senza fronzoli. Per quella che è. Diventare delle erinni per un marito che si guarda porno, se non peggio, rodersi l’anima per questo, è inutile. A che serve?

Ve lo assicuro: un marito che guarda porno non vi sta tradendo col porno, assolutamente voi non siete in competizione coi porno, men che mai con le attrici porno con le quali a livello onanistico vostro marito si sollazza. Per lui è un divertimento. Innocente. Genuino. Un anti-stress. Che c’è di male? Alcune di voi associano il porno alla sporcizia. Ma se il solo sesso sporco è quello fatto bene, non vi è alcuna immoralità in una porno s*ga se non quella che ci mettete voi. E, tra voi, ci sono pure quelle che mettono in correlazione un marito che vede i porno e che, per questo, non le ama più.

mio marito guarda porno (17)

Ma amore e porno non hanno nessunissima relazione, come non ha rapporto il genere porno scelto dal vostro compagno con quello che gli piace fare in intimità con voi, e che a lui tanto piace che voi gli fate. Se il vostro dolce maritino si guarda una gang-bang anale, vi ama uguale, e non vi chiederà di soddisfarlo sedere all’aria in penetrazione continuata e molteplice. Né vi è diventato gay se vede un porno con uno che si fa sodomizzare da un pauroso strap on, né vi è diventato feticista sadomaso perché avete sbirciato e scoperto che, nella cronologia di navigazione, è solito sostare sui siti di porno bondage.

mio marito guarda porno (16)

Sicché, a meno che, lieti, non lo abbiate concordato prima, non vi presentate a letto bordate di lattice e con le fruste: il porno è la rappresentazione d’oniriche personalissime p*rcate, segretissime e inconfessate perché inconfessabili. Non ha niente a che vedere con ciò che si ama fare a letto col partner scelto.

mio marito guarda porno

Il porno è altra cosa che col sesso matrimoniale proprio niente c’entra. Certo, se avete un marito che non vi tocca e da mesi, e questo non è nei vostri patti, se avete un marito che guarda porno e poi a letto si gira dall’altra parte e buonanotte, e da tempo, e non siete sposati da 30 anni, e, ripeto, non è nei patti, e vi fa star male, allora sì, in questo caso avete un problema.

mio marito guarda porno (5)

Di sesso e desiderio coniugale. Problema di cui però il porno non è causa né sintomo né rimedio. Magari… se volete ritornare a far sesso con vostro marito non dico come i primi tempi, ma in modo soddisfacente e cadenzato, è ora che ne parliate. Sinceramente. Tra voi due. E che correte ai ripari.

Ma non buttandogli il tablet nel secchio!!! Magari, che so, togliendovi il pigiamone sformato con cui girate per casa. O forse depilandovi. Signore, sto scherzando, ma qui no: contattate un/a terapista di coppia qualora vi ritroviate con un marito afflitto da porno maratone, con le occhiaie alle ginocchia, e a tutti gli effetti, un porno addicted. Ecco, questi sì, che sono caz*i. Veri e seri.

