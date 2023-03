10 mar 2023 11:43

DELLE DONNE SI PARLA QUANDO SONO VITTIME, MAI QUANDO SONO CARNEFICI - FILIPPO FACCI: “NESSUNO RIPORTA CHE ‘NEL 2022, TRA I DELITTI COMMESSI IN AMBITO FAMILIARE, UN TERZO DEI CASI DI UCCISIONI DI DONNE SI COLLOCANO NEL QUADRO DEL RAPPORTO GENITORI/FIGLI’ (DATI VIMINALE) MENTRE IN ITALIA NEGLI ULTIMI DICIOTTO ANNI (DATI EURES) ‘IL FIGLICIDIO HA CONTATO QUASI CINQUECENTO VITTIME... IN PARTICOLARE, LE MADRI SONO AUTRICI DELLA QUASI TOTALITÀ DEGLI INFANTICIDI CENSITI: 35 SUI 39 COMPLESSIVI’…”