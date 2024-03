DONNE SVEGLIA! NON TUTTE GODETE ALLO STESSO MODO - UN ORGASMO È UN ORGASMO, GIUSTO? TUTTE PROVERANNO LE STESSE COSE, NO? TOGLIETEVI DALLA TESTA CHE IL PIACERE SIA UGUALE PER TUTTI, PAROLA DELLA SEXESPERTA TRACEY COX CHE RIVELA COME ESISTE L’ORGASMO A ONDA, QUELLO A VALANGA E INFINE IL VULCANO - DI SICURO OGNI DONNA È “PROGRAMMATA” PER SPERIMENTARE IL PIACERE IN UN CERTO MODO MA, SE SIETE CURIOSE, POTETE SEGUIRE QUESTI SEMPLICI CONSIGLI PER TROVARE NUOVE STRADE CHE PORTANO ALL'UNICO GODIMENTO CHE NON COSTA NIENTE...

Un orgasmo è un orgasmo, giusto? Tutte proveranno le stesse cose, no? Toglietevi dalla testa che il piacere sia uguale per tutti. Parola di Tracey che ha ripreso la ricerca del professore di neuroscienze James Pfaus della Charles University di Praga ha identificato tre tipi di orgasmo: l'onda, la valanga e il vulcano.

Ha chiesto a 54 donne di utilizzare un vibratore che rileva la forza delle contrazioni del pavimento pelvico e di raggiungere l'orgasmo per diversi giorni. Ogni donna potrebbe essere “programmata” per sperimentare l'orgasmo solo in un certo modo.

Ma chi ha voglia di sperimentare può leggere questi consigli e percorerre una strada meno battuta.

Cavalca l’onda

Quasi il 50% delle donne coinvolte nello studio ha avuto questo tipo di orgasmo: una serie di contrazioni o ondulazioni successive con tensione rilasciata quando si raggiunge l'orgasmo

Come averne uno:

La chiave per sperimentare il tipo più comune di orgasmo probabilmente sta nel concentrarsi sui due fattori che maggiormente predicono che si verificherà: ripetizione e ritmo.

Istruzioni per un orgasmo

Sebbene sia fantastico sperimentare tecniche diverse durante la fase di eccitazione, è fondamentale continuare a fare qualunque cosa tu stia facendo man mano che ti avvicini al traguardo. Cambia tecnica quando mancano pochi minuti o secondi ed è probabile che ti perderai completamente l'orgasmo. Scendi verso il basso della scala di eccitazione invece di salire verso l'alto.

Prova una nuova tecnica per almeno due minuti. Ci vuole un po' di tempo prima che il nostro corpo risponda e decida se gli piace qualcosa o no. La stimolazione che inizia come irritante può trasformarsi in un piacere intenso con la ripetizione.

Cambia stile costringendoti a cambiare il tuo metodo preferito. Se preferisci una combustione lenta e ti piacciono le cose morbide e lente, passa a una stimolazione più decisa e più veloce per un minuto o due di tanto in tanto, quindi rallenta di nuovo. (Assicurati solo di farlo nelle fasi iniziali dell'eccitazione piuttosto che nell'approccio all'orgasmo.)

Se desideri un cambiamento drastico di intensità, prova lo stile di stimolazione opposto a quello a cui sei abituato, mantenendolo fino in fondo.

Prova la valanga

Questo orgasmo prevede la tensione massima prima dell'orgasmo, che poi diminuisce una volta raggiunto l'orgasmo. Il 17% delle donne ha sperimentato un orgasmo a valanga.

Come averne uno:

Un modo per influenzare il tuo stile di orgasmo è cambiare il modo in cui stimoli direttamente il clitoride e quale parte stai stimolando.

orgasmo 2

Una piccola lezione di anatomia per spiegarlo: La parte del clitoride che si vede è solo la punta: il glande. È la zona con il maggior numero di terminazioni nervose ed estremamente sensibile al tatto. Il corpo del clitoride è nascosto.

Ci sono due "gambe" che si dividono a metà per formare bulbi che si estendono lungo i lati delle labbra. Questi bulbi contengono anche tessuto erettile che si gonfia di sangue durante l'eccitazione sessuale per aumentare la lubrificazione e la sensazione. Hai bisogno di una pressione più forte e decisa per stimolare le parti del clitoride nascoste sotto la pelle perché c'è uno strato sopra.

Alcune donne preferiscono raggiungere l'orgasmo attraverso la stimolazione diretta della punta del clitoride; altri raggiungono l'apice attraverso la stimolazione indiretta del corpo "interno". Cambia stimolazione e probabilmente sperimenterai l'orgasmo in un modo diverso.

Varia la sensazione:

Se sei abituato alla stimolazione diretta...

Abbassa il quadrante dell'intensità evitando di accarezzare direttamente il glande. Invece, stringi la mano attorno all'intera vulva e muovila su e giù e da un lato all'altro. (Stai usando le labbra o le "labbra" come strumento di attrito.) Prova anche a strofinare contro un cuscino o sul lato del divano o sdraiarti sullo stomaco per aggiungere pressione.

Se sei abituato alla stimolazione indiretta...

Torna alla vecchia tecnica: muovi le dita sul clitoride. Usa il polpastrello di un dito per muovere il cappuccio clitorideo (la piega della pelle che protegge il clitoride) con un movimento circolare attorno al clitoride. Usa molto lubrificante e mantieni la pressione leggera e il cerchio "grande" per cominciare.

Quindi aumenta la pressione e riduci il cerchio e concentralo maggiormente sul glande man mano che aumenta l'eccitazione. Il consiglio che hai già sentito, ovvero scrivere le lettere dell'alfabeto con il dito o con la lingua, è ancora diffuso perché è un buon modo per assicurarti di raggiungere tutte le aree del clitoride. Questo non solo aiuta a fermare la sensibilizzazione, ma aiuta a scoprire quale parte del tuo clitoride apprezza maggiormente un particolare tipo di tocco.

Il che potrebbe portare anche te a...

Diventare un vulcano

Come suggerisce il nome, questo orgasmo è più esplosivo. Inizia con la tensione del pavimento pelvico inferiore che poi aumenta improvvisamente e si rilascia nel momento dell'orgasmo. È il tipo meno comune e solo l'11% delle donne lo sperimenta.

Come averne uno:

Un altro fattore decisivo nel tipo di orgasmo che sperimenti è la tua composizione biologica unica.

Tutti i clitoridi sono diversi perché non esiste un numero prestabilito di terminazioni nervose nel clitoride. Ricerche recenti suggeriscono che il numero di terminazioni nervose varia da dieci a undicimila (rispetto agli ottomila precedentemente pubblicizzati)

Questo è il motivo per cui non esiste un "modo migliore" per stimolare il clitoride. Tutto dipende da dove sono concentrate individualmente le tue terminazioni nervose. Potrebbero essere più dense nella parte superiore o inferiore del glande, in altri casi sono più pesanti su un lato o sull'altro: questo è il motivo per cui il tocco più timido in un certo punto è troppo per una donna ma perfetto per un'altra.

Trova il tuo lato migliore:

Queste tecniche aiuteranno a individuare l'intensità. Ma non sorprenderti di scoprire che il il tuo orgasmo cambia. Lo stress, il ciclo mestruale, il livello di eccitazione: tutto influenzerà l'intensità desiderata dal tuo corpo.

Usa la tecnica dell'orologio. È un modo semplice e infallibile per capire (e guidare il tuo partner) nelle aree più e meno sensibili per te.

Immagina il quadrante di un orologio che circonda la tua vulva. Il clitoride, in alto (vicino alla pancia), è alle 12 e l'apertura della vagina (in basso) è alle 18:00. Se qualcosa ti fa sentire bene a metà strada, è alle tre o alle nove (ecc.).

Sperimenta da solo, usando un vibratore o le dita, prendendo nota mentalmente di quale area ti faccia sentire meglio a diversi livelli di eccitazione. Oppure lascia che il tuo partner faccia il lavoro mentre tu gli dai indicazioni.

La tecnica dell'orologio è particolarmente utile durante il sesso orale. Molto più facile dire “Torna alle quattro!”

Usa il metodo Kivin. Si tratta fondamentalmente di sesso orale eseguito lateralmente, quindi si concentra su un lato particolare del clitoride. Invece di sdraiarsi tra le vostre gambe, il vostro partner giace perpendicolare, quindi i vostri corpi formano una forma a T.

Non solo la lingua si concentra direttamente su un lato, ma si muove con un movimento laterale anziché su e giù.

