DOPO 10 MESI DI GUERRA GLI EUROPEI RIMANGONO DALLA PARTE DELL'UCRAINA, GLI ITALIANI UN PO’ MENO – SECONDO UN SONDAGGIO DI EUROBAROMETRO, IN MEDIA IL 73% DELLA POPOLAZIONE DELL'UE È A FAVORE DEL SOSTEGNO ECONOMICO E MILITARE A KIEV, CON PICCHI DEL 97% IN SVEZIA E DEL 95% IN FINLANDIA. MENTRE NEL NOSTRO PAESE IL DATO SCENDE AL 63%...

(ANSA) - Dieci mesi dopo l'inizio dell'aggressione russa in Ucraina, il tasso di approvazione per il sostegno dimostrato dall'Ue a Kiev continua ad essere elevato. È quanto emerge dall'ultima indagine Eurobarometro della Commissione europea. In tutti gli Stati membri, la maggior parte dei cittadini approva il sostegno dell'Ue: le percentuali più alte sono state registrate in Svezia (97%), Finlandia (95%), Paesi Bassi (93%), Portogallo (92%) e Danimarca (92%). In Italia, si sono detti favorevoli il 63% a fronte del 74% registrato in media a livello europeo.

Complessivamente, il 73% degli intervistati si dichiara a favore anche degli interventi messi in campo dall'Ue, quali le sanzioni contro il governo russo o il sostegno economico, militare e umanitario all'Ucraina, percentuale che scende al 62% in Italia.

L'indagine sottolinea come i cittadini abbiano avvertito chiaramente l'impatto della guerra in Ucraina. Proprio a causa del conflitto e delle sue conseguenze, sono circa due terzi i cittadini dell'Ue secondo i quali la loro vita cambierà (65%), in aumento di quattro punti percentuali rispetto all'indagine di aprile/maggio 2022.

