Un vasto incendio si è scatenato a Fidenza, in provincia di Parma attorno alle 13,30, nella fabbrica di plastica Monteplast, quartiere La Bionda. Il vasto rogo è esploso per cause ancora in corso di accertamento: per ora non risultano persone coinvolte, ma sarebbero ingenti i danni all'azienda. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Parma, Fidenza e Fiorenzuola D'Arta, l'area è stata delimitata per un ampio raggio visto il forte vento che al momento spira nella zona.

Il comune di Fidenza scrive sui social: «Rogo nel capannone di materie plastiche in via La Bionda 4. Non ci sono feriti. Arpae chiede di tenere chiuse le finestre nel raggio di 1 km dall’incendio ed evitare di avvicinarsi e sostare all’esterno nelle aree prossime al rogo». […]

