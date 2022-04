18 apr 2022 08:30

DOPO LE ABBUFFATE DI PASQUA, NON FATEVI FREGARE DALLA BILANCIA - QUELLO CHE CONTA E' LA PROPORZIONE TRA IL GIROVITA E L'ALTEZZA - SECONDO GLI ESPERTI E' UN MODO SEMPLICE E IMMEDIATO PER VALUTARE IL RISCHIO DI SVILUPPARE MALATTIE COME DIABETE, IPERTENSIONE E PROBLEMI CARDIACI - IL RAPPORTO IDEALE E' COMPRESO TRA 0,40 E 0,49 - "PIU' PESO INTORNO AL CENTRO DEL NOSTRO CORPO E' UN SEGNO IMPORTANTE DELLA NECESSITA' DI CONSUMARE MENO CALORIE O BRUCIARE DI PIU'..."