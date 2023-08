MENTRE “IO SO’ GIORGIA” (E TU NON SEI UN CAZZO) VEDE ROMPERSI DI COLPO L’EQUILIBRISMO PARACULO CHE LE PERMETTEVA DI LISCIARE UN GIORNO TAJANI, IL GIORNO DOPO SALVINI, PER POI PRENDERLI AMBEDUE PER IL CULO, SAPETE DOVE È FINITO L’EMINENZA GRIGIA DEL GOVERNO ALFREDO MANTOVANO, TRA I POCHISSIMI OSPITI ATTESI E GRADITI NELLA MASSERIA BENEFICIO? - GIACCA E CRAVATTA, È RIMASTO AL CHIODO, A PALAZZO CHIGI, SOMMERSO DI DOSSIER, UNO PIÙ URTICANTE DELL’ALTRO: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (VIGILA SUI COLPI DI TESTA DI NORDIO), LA QUESTIONE MIGRANTI (IN TANDEM CON PIANTEDOSI), E POI LA DELEGA FISCALE, L’ARCI-ROGNA DELLA FINANZIARIA (MANOVRA IN DEFICIT PER SALVINI, MELONI CONTRARIA), VANNACCI DI QUA, VANNACCI DI LÀ, ETC. MA AL PRIMO POSTO DEI DOSSIER, IN QUANTO SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA CON DELEGA AI SERVIZI SEGRETI, C’È LA COMPLESSA RIFORMA DELL’INTELLIGENCE...