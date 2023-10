19 ott 2023 16:57

DOPO AVER UCCISO 77 PERSONE, ANDERS BREIVIK VUOLE ESSERE TRATTATO CON I GUANTI – L’AUTORE DELLA STRAGE DI UTOYA, AVVENUTA DEL 2011, DENUNCIA LA NORVEGIA PER LE SUE CONDIZIONI IN CARCERE. L’UOMO, CHE NON SI È MAI PENTITO, È IN ISOLAMENTO DA 12 ANNI E SI È APPELLATO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - NEL 2016 BREIVIK AVEVA CITATO IN GIUDIZIO LO STATO MA HA POI PERSO IN APPELLO...