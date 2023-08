DOPO IL CASO SEGRE-SEYMANDI, CI SERVE UN GALATEO DELLE CORNA – E CE LO OFFRE L’ESPERTA DI BON TON, BARBARA RONCHI DELLA ROCCA: “SE DECIDI DI TRADIRE IL PARTNER FALLO BENE, NON FARTI SORPRENDERE E, SOPRATTUTTO, NON FARGLIELO SAPERE. NON UMILIARLO DI FRONTE AGLI AMICI, NON FARLO SAPERE AGLI ALTRI: CIASCUNO DI NOI HA UNA PROPRIA AUTOSTIMA CHE VA RISPETTATA - IL LASCIARSI VA FATTO DI PERSONA, NON ATTRAVERSO I SOCIAL O CON UN SMS. CI SON DEI PERIODI IN CUI FA PIÙ MALE, COME NATALE, CAPODANNO, GLI ANNIVERSARI E I COMPLEANNI. INOLTRE, IL GALATEO DICE CHE TOCCA A CHI HA DECISO DI ROMPERE IL RAPPORTO L'ONERE DI…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Franca Cassine per “la Stampa”

BARBARA RONCHI DELLA ROCCA

Una rottura sentimentale rappresenta un fallimento per entrambe le parti, ancor più se si trasforma in un caso nazionale, com'è capitato all'affaire torinese Segre-Seymandi […] Al netto degli schieramenti delle opposte fazioni […] sarebbe buona norma attenersi ad alcune regole comportamentali. […] Barbara Ronchi della Rocca, esperta di bon ton, scrittrice e giornalista […]

Partiamo dalle basi, che cos'è il galateo?

«È il lubrificante tra gli ingranaggi della vita, per questo si presta a qualunque situazione. […] non c'è un campo del vivere che non abbia il suo […] è senz'altro basato sulla prima regola che è il rispettare l'altro. Che è poi il principio del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te».

massimo segre cristina seymandi meme

Come commenta la vicenda del matrimonio saltato con dichiarazione pubblica di tradimento?

«[…] Ce ne sono stati altri, questo è solamente eclatante […] sta diventando di moda questo lasciarsi con il botto. Credo che la colpa sia dell'imbarbarimento dei nostri costumi, forse pure dei sentimenti, dettato dai social e da trasmissioni stile "Temptation Island". Una delle virtù […] perse per strada è il pudore. Pudore che non è solo non smutandarsi in pubblico, ma è proprio la nudità dell'anima che è perniciosa, con l'eccesso di parole, di spiegazioni, di lamentele, di spettacolarizzazione delle proprie infelicità e frustrazioni».

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Come ci si dovrebbe comportare quando ci si lascia per il tradimento di uno dei due promessi sposi?

«[…] non giudico chi decide di essere infedele. Dico però se decidi di tradire il partner fallo bene, non farti sorprendere e, soprattutto, non farglielo sapere perché lo ferisci. Poi, non umiliarlo di fronte agli amici, non farlo sapere agli altri, perché non dimentichiamo che ciascuno di noi ha una propria autostima che va rispettata».

Quindi cosa si dovrebbe fare?

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17

«Anzitutto le buone maniere dicono che il lasciarsi va fatto di persona, non attraverso i social o con un sms. Bisogna avere il coraggio di guardare l'altro negli occhi per sopportare il suo disagio, il suo dolore. Poi c'è il quando. Ci son dei periodi in cui fa più male, come Natale, Capodanno, gli anniversari e i compleanni, perché sono giorni in cui il dispiacere dell'addio risulta amplificato. Inoltre, il galateo dice che tocca a chi ha deciso di rompere il rapporto l'onere di comunicarlo ad amici e parenti, a partire dai rispettivi genitori. Se sono già partite le partecipazioni, le mancate nozze devono essere annunciate con una telefonata personale a tutti gli invitati e i doni eventualmente già pervenuti vanno rispediti al mittente».

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 3

Invece, i regali fatti tra fidanzati?

«Si restituiscono solo i gioielli di famiglia, quindi se l'anello di fidanzamento è stato comperato, si può tenere».

I social hanno modificato il codice di comportamento?

«Sì, in maniera sostanziale. Il piacere del gossip c'è sempre stato, tuttavia i social sono distruttivi perché amplificano i comportamenti peggiori». […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 15 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 28 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 1