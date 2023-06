E PER IL DOPO CENA? UN PO’ DI SANO E SPORCO SESSO! A HOLLYWOOD APRE IL PRIMO RISTORANTE CHE OFFRE ALLA MODICA CIFRA DI 10MILA EURO UN “MOSAICO DI ACCOPPIAMENTI” A LUME DI CANDELA - SI CHIAMA PUZZLE ED È STATO FONDATO DA DAMON LAWNER, IL “GESÙ DEL SESSO MODERNO” – “QUELLO CHE SUCCEDE DIETRO LE TENDE NON MI RIGUARDA, I CLIENTI SONO PERSONE ADULTE. IO DI CERTO NON ANDRÒ A CURIOSARE”

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per repubblica.it

PUZZLE HOOLYWOOD

Damon Lawner ha 52 anni e a Hollywood è chiamato il “Gesù del sesso del tempi moderni”. Con il rischio di apparire blasfemi, ma lui fa di tutto per meritarsi il titolo. Dopo aver guidato per anni stravaganti raduni in cui i partecipanti dovevano inviare in anticipo foto di loro stessi, per essere selezionati, e pagare membership da 75 mila dollari l’anno, adesso Lawner ha deciso di compiere il grande passo: indicare un nuovo orizzonte erotico, aprendo un ristorante di cucina francese dove si può fare sesso, riparati da una tenda montata a protezione attorno al tavolo.

Il nome è “Puzzle”, che può essere inteso come enigma, rompicapo, tessera di un mosaico e, insomma, che richiama una situazione di difficile interpretazione, ma che ha bisogno almeno di un altro “tassello” per comporre una figura. L’idea è offrire un “mosaico di accoppiamenti” a lume di candela. In questo nuovo locale, a West Hollywood, il “dopo cena” non è mai stato così ambito.

I tavoli sono in tutto quindici, ben separati e, nel caso, attrezzati per essere isolati dal resto dei clienti. Calmi, prima di cercare il numero di telefono e prenotarsi, bisogna che conosciate un paio di regole: gli aspiranti clienti devono dichiarare quanto guadagnano e, se si viene accettati, pagare l’iscrizione di 10 mila dollari, oltre che spiegare “quale tipo di sogno vorrebbero realizzare in una cena al Puzzle”.

PUZZLE HOOLYWOOD LAVORI

Ma anche cosa si aspettano per un “dopo cena”. Le donne single che vogliono iscriversi devono inviare il loro link Instagram. Lawner di recente era finito sui giornali dopo aver rivelato che tra i membri del suo vecchio club erotico Snctm di Los Angeles, dove si svolgevano orge con maschera, c’era stato Hunter Biden, il figlio del presidente degli Stati Uniti. Hunter è stato poi buttato fuori perché si era rivelato “sgradevole”, anche se il termine usato da Lawner era molto più forte. Nell’ex club, venduto nel 2019 per un milione di dollari, venivano reclutate “single ladies” e le “più belle donne di Los Angeles”, che facevano parte del “pacchetto omaggio” offerto ai soci.

Un locale hot

Il nuovo locale, Puzzle, viene descritto nel sito come una “sensuale utopia per cene e feste in un vecchio santuario di Sunset Strip”. Ci sono vari tipi di tesseramento, da “Smeraldo” a “Oro” e “Single Lady”. Ma la direzione avvisa: “Non potremo dire di sì a molti”. I tavoli sono sistemati sotto archi a volta, angoli riservati, in un tripudio di luci soffuse e tende di velluto. Prevista anche musica con un dj, mentre del menù si sa poco, ma nessuno sembra particolarmente deluso dalla mancanza di informazioni.

DAMON LAWNER PUZZLE HOOLYWOOD

Tutte le attenzioni sono al “dopo cena”, anche se il suo proprietario ufficialmente dice di non pensarci. “Io - ha spiegato al Los Angeles Times - devo dire alla gente che non possono fare sesso, insomma, io devo dirlo…”. “Ma - ha aggiunto - quello che succede dietro le tende non mi riguarda, i clienti sono persone adulte. Io di certo non andrò a curiosare”. (…)