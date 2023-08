DOPO LE CORNA, CHE FINE FARANNO GLI AFFARI? – CI SONO DUE AZIENDE IN CUI LA ROTTURA TRA MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI RISCHIA DI CREARE PROBLEMI FINANZIARI E IMBARAZZI: LA SAVIO, LA SOCIETÀ METALMECCANICA VALSUSINA APPENA SALVATA DA SEGRE E DALLA REGIONE, DI CUI CRISTINA È AMMINISTRATORE DELEGATO. E LA DIRECTA, CUORE FINANZIARIO DELL’IMPERO SEGRE (IN CUI SEYMANDI ERA ENTRATA RECENTEMENTE) E DA QUALCHE MESE AL CENTRO DELLE INDAGINI DELLA PROCURA. ORA CHE NE SARÀ DEGLI AFFARI IN COMUNE?

Estratto dell’articolo di Paolo Griseri e Claudia Luise per “la Stampa”

[…] Ora per Massimo Segre, svaporata l’ira della vendetta, si tratta di rimettere insieme i cocci, i detriti di quella che la sua ormai ex compagna ha definito semplicemente «una pagliacciata». […] in numerose società […] il figlio della riservatissima signora Franca (ah che cosa penserebbe di tanta smodata pubblicità) è il dominus e Cristina Seymandi stava diventando il braccio operativo.

Due sono i punti critici, quelli dove le corna […] rischiano di creare problemi finanziari e imbarazzi: la Savio, la società metalmeccanica valsusina appena salvata da Segre e dalla Regione, di cui Cristina è amministratore delegato. E la Directa, cuore finanziario dell’impero Segre (in cui Seymandi era entrata recentemente) e da qualche mese al centro delle indagini della Procura. Naufragata la passione tra Massimo e Cristina, che ne sarà degli affari in comune?

Alla Savio ieri era l’ultimo giorno prima della chiusura estiva. Ferie considerate provvidenziali da operai e impiegati: 154 lavoratori in tutto che, loro malgrado, si trovano ora nell’occhio del ciclone. Quale futuro oggi, dopo anni di crisi e in concordato preventivo? […] la storia della Savio è anche la storia del passaggio di Seymandi dal tentativo (non troppo riuscito) di fare politica alla ribalta nel mondo imprenditoriale. La data chiave è quella del 07/11/2022 quando Cristina viene nominata, amministratrice delegata.

È a ridosso del compleanno di Massimo che la sua compagna ottiene il controllo della società che lo stesso Segre aveva provveduto a salvare attraverso un’altra scatola finanziaria, la Hope Srl, due anni prima. Massimo Segre, a dicembre del 2020, incarica due persone di sua fiducia di occuparsi dell’affare: Vittorio Moscatelli, navigato manager da sempre vicino a De Benedetti (e attuale amministratore delegato di Ipi Immobiliare) e il figlio Giulio Segre, classe 1999. Ma poi le cose cambiano, Moscatelli resta con il 20% e Seymandi subentra a Giulio con l’80%. Così dal novembre 2022 il figlio scompare dalla società e non avrà nessun incarico.

Questioni private, certo: è pubblico però che proprio la mattina prima della festa “a sorpresa” (cosi la definiva lo stesso Massimo nella chat di invito), è la stessa Seymandi a sostituire il direttore finanziario della Savio: lascia Alessandro Rossotto e entra Nash Moshe Abramov, un manager di cui lei si fida al punto da riservargli deleghe importanti. […] sul salvataggio della Savio la Regione aveva puntato molto per garantire l’occupazione in Val di Susa. Tanto che ieri Finpiemonte ha dovuto spiegare in un comunicato che il finanziamento concerto per 2 milioni è stato concesso «in esito al riscontro positivo dei controlli previsti».

Ma Savio non è l’unica avventura che coinvolge entrambi. Seymandi, infatti, l’8 febbraio di quest’anno è entrata anche come consigliera in Directa Sim, «uno dei primi broker entrati in attività nel mondo» di cui Segre è presidente: ha chiuso il bilancio 2022 con l’utile netto più alto di tutti i tempi, superiore a 5,6 milioni e i ricavi hanno segnato un nuovo record sfiorando per la prima volta i 23,5 milioni di euro. Il numero di conti attivi è arrivato alla cifra record di 61.348 in crescita del 20,7% mentre il totale degli asset della clientela ha raggiunto i 3,5 miliardi. Cifre importanti.

Sulla società però indaga da mesi il pm Mario Bendoni perché, secondo l’accusa, avrebbe agito da banca senza averne i requisiti creando un giro d’affari di 800 milioni. […]

