massimo segre cristina seymandi meme

Estratto dell’articolo di Teresa Cioffi per il “Corriere della Sera”

Era un matrimonio (quasi) annunciato. Massimo Segre e Cristina Seymandi lo avevano già rimandato due volte e, proprio quando stava per arrivare l’annuncio, tutto è sfumato. Qualcuno avrà pensato «non s’ha da fare» alimentando con una serie di informazioni la delusione dell’uomo, sfociata in una vendetta che da giorni è sulla bocca di tutti a Torino. E da ieri sul web anche con un video esplicito, quello nel quale il finanziere torinese ha lasciato la (ex) compagna «libera di amare il tuo avvocato».

FRANCA BRUNA SEGRE CON IL FIGLIO MASSIMO

[…]lui, classe 1959, noto commercialista e banchiere. La madre, Franca Bruna Segre, è stata la storica commercialista di Carlo De Benedetti e ha accompagnato l’imprenditore nelle più importanti operazioni finanziarie. Lo studio Segre, eredità portata avanti dal figlio Massimo, è stato tra i finanziatori del riacquisto di Banca Intermobiliare, poi passata a una finanziaria irlandese. Massimo Segre, a capo dello studio nel quartiere Crocetta, è anche consigliere di amministrazione in Directa Sim, realtà di trading online nata nel ’95 di cui è stato tra i fondatori e in seguito presidente. È poi anche nel cda della società editrice che pubblica il quotidiano Domani .

massimo segre 4

Cristina Seymandi, 47 anni, invece, figlia di un noto commercialista torinese, ben inserita nella Torino bene, con il pallino della politica e la passione per gli affari, una laurea in lettere moderne, studi classici al Valsalice, il liceo dei salesiani sulla collina di Torino, è una professionista della comunicazione politica. Collaboratrice dell’ex sindaca Chiara Appendino si è poi avvicinata a Paolo Damilano, che l’aveva indicata come possibile vice nella corsa al Comune di un paio di anni fa. […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Massimo Segre e Cristina Seymandi erano una coppia nella vita, da tre anni, e sul lavoro: entrambi ricoprono ruoli di rilievo all’interno della Fondazione Ricerca Molinette. E collaborano nella gestione della Savio, impresa specializzata in accessori per serramenti che offre lavoro a 153 dipendenti, della quale lei è da poco stata nominata amministratrice delegata.

Ma a luglio, quando c’è stata la festa, tutto è andato in frantumi. […] Segre ha tirato fuori quello che teneva dentro. Ha rinfacciato presunti tradimenti che di solito si affrontano in privato, non davanti a centinaia di persone. «Non pensiate mi faccia piacere fare la figura del cornuto, davanti a tutti voi — ha detto —. Cristina è talmente in gamba a raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui termino la mia convivenza». […] dopo aver dichiarato «Io le donne non le tocco neanche con un fiore» […] Il finale? Nessuna vittoria, solo tanta amarezza. E un possibile secondo tempo: una denuncia per violenza privata che Cristina Seymandi pare stia valutando.

cristina seymandi 2 cristina seymandi 3 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 29 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 3 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 11 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 35 MASSIMO SEGRE massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 5 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 23 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17