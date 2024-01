DOPO LE CORNA, NON TUTTO TORNA - MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI, DOPO LA FICTION DELL’ESTATE CON LA SPUTTANESCION DI TRADIMENTI E MATRIMONIO SALTATO, TROVANO UN ACCORDO SEGRETISSIMO, CON TANTO DI CLAUSOLA DI ESTREMA RISERVATEZZA, CHE RIGUARDA DENARI E PROPRIETÀ IMMOBILIARI - MA LA PACE NON BASTA: LA PROCURA INDAGA ANCORA PER I REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO COME LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY (LA DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA DEL VIDEO) - LE VOCI SULLA LITE, DOPO LA FESTA FINITA MALE, QUANDO LUI SI RIFIUTO’ DI FARLA RIENTRARE IN CASA… - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Irene Famà per “la Stampa”

Questa pace non s'ha da fare. Dopo una guerra senza esclusione di colpi, gli ex promessi sposi Segre-Seymandi un accordo l'hanno trovato. Di quelli segretissimi. Con tanto di clausola di estrema riservatezza. Che poi significa: chi parla, paga. E pure tanto. Ma quando le accuse finiscono in procura, non basta stringersi la mano, ritrovare una sorta di serenità e fare dietro front. Se le accuse avanzate all'ex partner sono perseguibili d'ufficio, poco o nulla può fare la buona volontà di ricucire i rapporti.

Al sesto piano di Palazzo di giustizia, quindi, la faccenda resta aperta. Così come è ancora in corso l'istruttoria avviata dal Garante della privacy. […] Il 27 luglio 2023, davanti al parterre della «Torino che conta», il banchiere Massimo Segre avrebbe dovuto annunciare il matrimonio con l'imprenditrice Cristina Seymandi. Invece la lascia. Accusandola di tradimento. Nessun applauso, sguardi attoniti, mormorii sconcertati.

[…] Qualcuno filma la scena e condivide il video che in poche ore fa il giro del mondo. Chi è stato? Le indiscrezioni si susseguono. […] Seymandi tuona: «Una gogna mediatica». Segre allontana ogni sospetto: «Quel filmato non l'ho diffuso io». Il Garante della privacy dà il via a un'indagine per accertare eventuali responsabilità. L'imprenditrice […] querela. Accusa l'ex compagno di violazione della privacy. Non solo. Tira in ballo anche altri reati riconducibili alla violenza privata.

Legati, mormorano i ben informati, al rifiuto del banchiere di farla rientrare in casa dopo la notte della festa finita male. Quando, si vocifera, sia addirittura intervenuta la polizia. Estate di accuse incrociate […] anelli donati e mai restituiti, 700mila euro prelevati da un conto in comune e finiti al centro di un procedimento civile. Poi l'accordo. Che pare riguardi denari e proprietà immobiliari […] La querela, Cristina Seymandi, la ritira. E tutti sembrano d'accordo […] Ma nelle carte al vaglio del pubblico ministero Roberto Furlan ci sarebbero reati che sono procedibili d'ufficio. E che quindi non si cancellano […] ritirando le accuse. Come la faccenda della violazione della privacy. […]

