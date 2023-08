La fine della storia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi - video lo spiffero

Estratto dell’articolo di Pierangelo Sapegno per “la Stampa”

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17

La «banale storia di infedeltà», o chiamatela come volete, la disfida Segre Seymandi, […] rischia di trasformarsi in una storia di costume […] Adesso le parti legali dei promessi sposi, […] stanno trattando per cercare un accordo che metta fine a questa disputa, che la racchiuda in un doveroso silenzio. Tutto incluso, compreso lo scontro sull’anello di fidanzamento di proprietà della mamma di Massimo Segre.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Questo nemmeno troppo simbolico oggetto del contendere è divenuto nella lettera di replica di Cristina Seymandi, «il nostro anello di fidanzamento, di cui lui non perde l’occasione di sottolineare il valore materiale, anello al quale - sottolinea - ero affezionatissima come a una delle mie cose più care, misteriosamente sparito (guarda caso) da casa nostra 15 giorno prima di quella tristissima serata salita agli onori delle cronache, a riprova, forse, che c’è chi la vendetta la programma minuziosamente, e perversamente, con largo anticipo».

massimo segre cristina seymandi meme

Non sappiamo […] se gli avvocati cercheranno un accordo pure su questo, se uno lo deve restituire questo benedetto anello o se lo può tenere. E non proviamo nemmeno a immaginare come si possa pacificare una contesa arrivata a questo livello di scontro. Dovranno disquisire sulla diffamazione, se esiste quando la persona è presente (secondo la norma forse no), su chi ha spedito il video sul web, visto che non sarebbe stato il diretto interessato, e sui toni del j’accuse di Segre […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 1

Difficile raccapezzarsi. Però se uno cerca Cristina per avere chiarimenti, risponde il professor Luca Poma, che è un Reputation Manager, docente alla Lumsa e all’università di San Marino di gestione della Reputazione […] «Con cui io sono in contatto», chiarisce. […]

«Il modo in cui siamo percepiti determina la nostra agibilità, il nostro perimetro di movimento all’interno della società per raggiungere i nostri obiettivi. La reputazione oggi sono soldi, tanti soldi, è l’asset immateriale più importante in assoluto». All’estero tutti i manager hanno accanto ormai chi gestisce la sua reputazione, qualcuno che protegge chi ha qualcosa da difendere: soldi, potere, entrambi […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 15 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 7 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 28 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 5 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 10 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 3