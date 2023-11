DOPO IL COVID DALLA CINA ARRIVA ANCHE LA CIABATTONA KILLER (NON SI SA COSA SIA PEGGIO) – A CIVITAVECCHIA SONO STATE SEQUESTRATE OLTRE 30MILA CIABATTE INFRADITO IRREGOLARI IN ARRIVO DAL PAESE ASIATICO – “LE ANALISI CHIMICO-FISICHE HANNO EVIDENZIATO LA PRESENZA DI UNA CONCENTRAZIONE DI FTALATO, SOSTANZA RITENUTA NOCIVA PER LA SALUTE UMANA…”

(ANSA) Trentatremila ciabatte infradito irregolari che stavano per essere importate in Italia dalla Cina. E' quanto intercettato nel porto di Civitavecchia dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le Fiamme Gialle del locale Gruppo e il personale dell'Adm della Sezione di Civitavecchia, durante i controlli di routine sui container provenienti dall'estero, si sono soffermati sul carico di calzature, procedendo al prelevamento di alcuni campioni per l'invio al Laboratorio Chimico dell'Agenzia.

ciabatte infradito provenienti dalla cina

"Le analisi chimico-fisiche hanno evidenziato la presenza di una concentrazione di ftalato, sostanza ritenuta nociva per la salute umana, in misura superiore al limite consentito dalla normativa comunitaria e nazionale - spiega una nota -. Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di adulterazione di cose in danno della salute pubblica".