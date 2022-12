CAFONAL OVER THE RAINBOW – TRIPUDIO DI DRAG QUEEN E SINISTRATI A PALAZZO SANTA CHIARA PER IL PRIMO “RAINBOW AWARDS”, ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE GAYCS – PREMIATI IVAN COTRONEO E DIEGO BIANCHI (SENZA SOUMAHORO), TUTTO SODDISFATTO DI AVERE UNA TARGA DA TIRAR FUORI IN CASO DI NUOVE CRITICHE AL SUO “PROPAGANDA LIVE” – AVVISTATI MONICA CIRINNÀ (SENZA CANE NÉ CUCCIA) E UN SORNIONE VINCENZO SPADAFORA (SENZA FIDANZATO) – FOTO BY DI BACCO