(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Dopo due rinvii, è attesa per domani la nuova udienza davanti al Gup di Roma del procedimento che vede imputati due funzionari del Pam (Programma Alimentare Mondia, agenzia delle Nazioni Unite), per la vicenda legata alla morte in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Nel corso dell'udienza, che si svolge a porte chiuse, il giudice ascolterà un rappresentante del ministero degli Esteri affinché fornisca ulteriori dati sulla prassi seguita nelle comunicazioni relative ai funzionari non in servizio in Italia.

"E' quasi sicuramente l'ultima udienza preliminare in quanto il Gup - afferma in una nota il Direttivo dell'Associazione Amici di Luca Attanasio - dovrà pronunciarsi in merito al riconoscimento dell'immunità richiesta dagli avvocati dei due imputati. Se il giudice riconoscerà l'immunità il processo sarà archiviato e si interromperà la ricerca della verità sul triplice omicidio di Attanasio, Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo . Se invece il GUP rigetterà la richiesta, allora si aprirà uno spiraglio sulla lunga strada per la verità e giustizia".

