IL DIO DENARO - BILANCI NON PUBBLICATI, NOMINE NON FATTE, LE FINANZE IN MANO ALLO SCISMATICO TEDESCO CARDINALE MARX E LO IOR CHE RIPULITO RENDE MOLTO POCO: L’ECONOMIA DI FRANCESCO NON GIRA PER NIENTE - I CINQUANTA MILIONI PERSI A LONDRA CON L’AFFARE GROLUX E I MISTERIOSI CONTI IN SVIZZERA DA 7 MILIARDI