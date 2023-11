DOPO UN MATRIMONIO IN INDONESIA 14 PERSONE SONO MORTE A CAUSA DEGLI ALCOLICI FATTI IN CASA, SERVITI AL BANCHETTO. IN CONFRONTO AI COMMENSALI DEL PRANZO DI GUBBIO (CHE HANNO “PERSO LA MERDA COME LE OCHE”) È ANDATA BENE - GLI INVITATI, DOPO AVER MANGIATO E BEVUTO HANNO INIZIATO AD AVVERTIRE DIVERSI MALORI - LA VITTIMA PIÙ GIOVANE AVEVA SOLO 16 ANNI, MA PER LA MAGGIOR PARTE SI TRATTA DI PERSONE ANZIANE...

Servono alcolici fatti in casa nel giorno del loro matrimonio e muoiono 14 invitati. Secondo le autorità locali, il numero delle persone coinvolte sarebbe di 18, ma 4 di loro, nonostante siano ricoverati in gravissime condizioni in ospedale, sono ancora vivi, mentre gli altri 14 non ce l'hanno fatta. La tragedia si è consumata durante un pranzo di nozze nella città di Subang, nel West Java, in Indonesia.

Gli invitati, dopo aver mangiato, bevuto e fatto festa hanno iniziato ad avvertire diversi malori: alcuni hanno vomitato, altri hanno avuto forti mal di testa, c'è poi chi è anche svenuto. In parecchi si sono così recati al pronto soccorso. Nel corso delle ore i casi sono aumentati ed è stato subito chiaro che la causa era in qualcosa che era stato consumato durante il banchetto. Anche se diverse persone sono riuscite a riprendersi, nonostante le cure, per molti di loro i sintomi si sono aggravati a tal punto da portare al decesso. La vittima più giovane aveva solo 16 anni, ma per la maggior parte si tratta di persone anziane.

