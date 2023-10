MO: IDF, UCCISO CAPO FORZE AEREE HAMAS A GAZA

(Adnkronos) – Il capo delle forze aeree di Hamas, Issam Abu Rukbeh, è stato ucciso in un raid aereo delle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono le Idf e i servizi di sicurezza dello Shin Bet.

L’esercito israeliano spiega che Abu Rukbeh era responsabile della gestione dei droni, dei sistemi di rilevamento aereo, dei deltaplani e delle difese aeree del gruppo di Hamas.

Abu Rukbeh, spiegano i militari israeliani, ha avuto un ruolo nella pianificazione dell’assalto sferrato da Hamas lo scorso 7 ottobre, dirigendo i miliziani che sono entrati con i deltaplani nelle zone meridionali di Israele. Inoltre ha coordinato attacchi con droni contro Israele.

MO: AUSTIN CHIAMA GALLANT, ‘TUTELARE CIVILI DURANTE OPERAZIONI ISRAELE A GAZA’

(Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha avuto un colloquio telefonico con il Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Lo rende noto il Pentagono, spiegando che i due hanno parlato delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza. Austin, si legge nella nota, ha sottolineato ''l'importanza di proteggere i civili durante le operazioni delle forze di difesa israeliane e di concentrarsi sull'urgenza della consegna degli aiuti umanitari per i civili a Gaza''. Austin ha poi ribadito la necessità che Hamas ''rilasci tutti gli ostaggi''

MO: ISRAELE, RESPINGIAMO RICHIESTA CESSATE FUOCO, CONTINUEREMO AD AGIRE PER GARANTIRE SICUREZZA

(Adnkronos) - "Israele respinge categoricamente la decisione presa questa sera dall'Assemblea generale dell'Onu. Ancora una volta, quando le azioni criminali di Hamas vengono smascherate, l'Onu rivela il suo vero volto con una decisione scandalosa. Israele respinge la richiesta di cessate il fuoco e continuerà ad agire per garantire la propria sicurezza e quella dei suoi cittadini". Ad affermarlo è Lior Haiat, il portavoce del ministero degli Esteri israeliano sul proprio profilo 'X'.

"Proprio come il mondo si è unito per sconfiggere l’Isis e i nazisti, la comunità internazionale - sottolinea - ha l’obbligo morale di sostenere Israele nella sua lotta contro Hamas. Israele ringrazia il Canada per l'emendamento proposto, che condanna Hamas e chiede il rilascio di tutte le persone rapite, ottenendo il sostegno dei paesi occidentali e una maggioranza significativa dei paesi di tutto il mondo".

HAMAS, NESSUN NEGOZIATO DOPO GLI ULTIMI RAID

(ANSA) - "C'erano negoziati e anche sforzi politici per arrivare a una intesa" sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma "dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza" non ci sono più colloqui. Lo afferma il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, citato da al Jazeera.

USA, MOLTO PREOCCUPATI PER POSSIBILE ESCALATION GUERRA

(ANSA) - L'amministrazione è "molto preoccupata" per una possibile escalation della guerra fra Israele e Hamas. Lo afferma il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby alla Cnn.

ISRAELE, COLPITI 150 OBIETTIVI DI HAMAS A GAZA NORD

(ANSA) - Sono stati circa 150 gli obiettivi sotterranei, tunnel compresi, colpiti dall'aviazione israeliana la scorsa notte nel nord della Striscia Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati uccisi diversi terroristi.

ISRAELE, RAZZI DA LIBANO, RAID SU INFRASTRUTTURE HEZBOLLAH

(ANSA) - "Ieri, i terroristi Hezbollah hanno tentato di lanciare razzi verso il territorio israeliano. I razzi sono caduti in Siria. Nella notte i jet israeliani hanno risposto colpendo infrastrutture militari di Hezbollah in Libano". Lo riferisce l'esercito israeliano.

MO: BIDEN, 'PRONTI A COLPIRE NUOVI OBIETTIVI LEGATI A IRAN IN SIRIA'

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti sono pronti a condurre nuovi attacchi contro obiettivi legati all'Iran in Siria. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una lettera indirizzata ai leader del Congresso in seguito agli attacchi contro le basi Usa in Siria e in Iraq da parte di milizie filoiraniane. Al presidente della Camera Mike Johnson, Biden ha affermato che l'America "è pronta a intraprendere ulteriori azioni" in Iraq e Siria.

Gli attacchi finora condotti dagli Usa in Siria hanno avuto ''lo scopo di stabilire un deterrente e sono stati condotti in modo da limitare il rischio di escalation ed evitare vittime civili'', ha scritto Biden, spiegando di aver ordinato i raid ''al fine di proteggere e difendere il nostro personale, diminuire e interrompere la serie di attacchi in corso contro gli Stati Uniti e i nostri partner e per dissuadere l'Iran e i gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran dal condurre o sostenere ulteriori attacchi contro il personale e le strutture degli Stati Uniti''.

L'IRAN AVVERTE, 'NUOVI FRONTI POTREBBERO APRIRSI CONTRO GLI USA'

(ANSA) - - "Nuovi fronti" potrebbero aprirsi per gli Stati Uniti se continueranno ad appoggiare Israele in modo inequivocabile. Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano Hossei Amirabdollahian in un'intervista a Bloomberg. "Se gli Stati Uniti continuano quello che hanno fatto finora, allora nuovi fronti potrebbero aprirsi contro di loro. Vorrei mettere in guardia sul fatto che continuare l'uccisione di donne e bambini renderà la situazione nella regione fuori controllo. Gli Stati Uniti devono decidere: vogliono intensificare la guerra?"

