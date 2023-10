DOPO MESI CHE NON PIOVEVA, SONO BASTATE DUE GOCCE D'ACQUA A BLOCCARE ROMA – A OSTIA, DOPO UN NUBIFRAGIO, LA STRADE SI SONO ALLAGATE, LE AMBULANZE SONO RIMASTE BLOCCATE E CASSONETTI E MOTORINI SONO STATI TRASCINATI VIA DAI FIUMI D’ACQUA - IL TUTTO SI SAREBBE POTUTO EVITARE SE I TOMBINI FOSSERO STATI PULITI, IN DIVERSI PUNTI DELLA CITTÀ SONO STATI I CITTADINI A SBLOCCARLI DAI DETRITI...

#Maltempo #Roma, dalle 12:30 forte #pioggia su gran parte della capitale: maggiori criticità a #Ostia, numerosi gli interventi fatti dai #vigilidelfuoco per allagamenti in strada, nei piani bassi di abitazioni, locali commerciali e garage. Operazioni in corso [#16ottobre 18:00] pic.twitter.com/k0xuP3UzrD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 16, 2023

Inferno d’acqua su Ostia. Strade paralizzate, negozi allagati, ambulanze bloccate, cassonetti e motorini trascinati via dai fiumi d’acqua. Un nubifragio mai visto prima forse sul litorale romano dove i danni da contare sono enormi. Un’alluvione violenta complicata dalla mancanza di manutenzione dei tombini, molti quelli tappati, da cui eruttano vulcani d’acqua. In diversi punti della città sono stati gli stessi cittadini a tentare di sbloccarli dai detriti.

La pioggia in quantità notevoli ha fatto arrivare i livelli degli allagamenti fin oltre i marciapiedi, inondando decine di negozi. Paralisi anche per la Roma-Lido, i treni fermi ad Acilia e i passeggeri – oltre 300 quelli bloccati - denunciano l’assenza di navette sostitutive. Che del resto non avrebbero modo di muoversi: via del Mare e Cristoforo Colombo sono in tilt, code per chilometri.

Allagata persino la centrale piazza Anco Marzio, in un video i titolari del noto bar Sisto mostrano le piscine dentro al locale. In via delle Canarie, con decine di auto bloccate in almeno trenta centimetri d'acqua, un'ambulanza del 118 arrivata per un soccorso ad un cittadino è stata costretta a fermarsi molto distante dalla sua abitazione: al rientro sul mezzo, gli operatori sanitari hanno dovuto trasportare il paziente in barella per centinaia di metri sotto la pioggia scrosciante. Tantissimi anche i cassonetti dell'immondizia letteralmente trascinati via dall'acqua. […]

