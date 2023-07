DOPO I NO-TAV, CI MANCAVANO I NO-SUV – LA SCORSA NOTTE A TORINO GLI ECO-ATTIVISTI DI “TYRE EXTINGUISHERS” HANNO SGONFIATO LE RUOTE DI 70 SUV. E SUL PARABREZZA DELLE AUTO HANNO LASCIATO UN VOLANTINO: “NON HA SENSO TRASCINARE CON TE DUE TONNELLATE DI FERRAGLIA OGNI VOLTA CHE TI MUOVI. PER OGGI PUOI SPOSTARTI IN BICI, A PIEDI O COI MEZZI PUBBLICI” – IL PROPRIETARIO DI UNA DELLE VETTURE: “SE LI BECCAVO FINIVA MALE”

Estratto dell'articolo di Massimiliano Neirozzi per https://torino.corriere.it/

gli eco-attivisti di Tyre Extinguishers sgonfiano le ruote dei suv a torino

Tornano a colpire a Torino - come già successo nell’ottobre e nel novembre scorso - gli attivisti-ecologisti che se la prendono con i possessori di Suv e macchine di lusso, sgonfiandone uno pneumatico: stavolta a farne le spese sono state alcune auto parcheggiate in via dei Colli, a due passi dal tribunale. Ma il blitz ha riguardato anche la provincia: si contano almeno 70 ruote sgonfiate.

Morale: una gomma sgonfiata e un volantino sul parabrezza, con una rivendicazione e la firma dei «Tyre Extinguishers», un collettivo di protesta internazionale cui ognuno può aderire, con azioni.

volantino degli eco-attivisti di Tyre Extinguishers che sgonfiano le ruote dei suv a torino

«Possedere un Suv è pura vanità - si legge sul volantino - Non ha senso trascinare con te 2 tonnellate di ferraglia ogni volta che ti muovi. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per poterti permettere quest'auto, ci dispiace averlo dovuto fare. a volte l'industria crea bisogni che non abbiamo realmente. Per oggi puoi spostarti in bici, a piedi o coi mezzi pubblici».

Va da sè, al risveglio c’è stata chi l’ha presa malissimo: come un professionista che avrebbe dovuto accompagnare di buon mattino l’anziana mamma in ospedale; o come il papà che aveva promesso la giornata in piscina alla figlia e alle amiche. […]

Ad ascoltare qualche testimone, che si stava rigonfiando la gomma lungo corso Duca degli Abruzzi, prima o poi qualcuno potrebbe farsi male: «Se uno li becca di notte, questi simpaticoni rischiamo di prendersi qualche mazzata».

gli eco-attivisti di Tyre Extinguishers sgonfiano le ruote dei suv a torino