DOPO LA NONNA, ANCHE LA GIUSTIZIA HA “PERDONATO” VIRGINIA SANJUST DI TEULADA – LA CORTE D’APPELLO HA ASSOLTO L’EX “SIGNORINA BUONASERA”, CONDANNATA A UN ANNO E CINQUE MESI IN PRIMO GRADO PER TENTATA ESTORSIONE AI DANNI DELLA NONNA, ALLA QUALE AVEVA DEVASTATO LA CASA IN CERCA DI SOLDI – ANTONELLA LUALDI, PRIMA DI MORIRE LO SCORSO AGOSTO, AVEVA USATO PAROLE D'AFFETTO PER LA NIPOTE: “VIRGINIA VOLEVA 10 EURO, MA NON LI AVEVO. L'HA PRESA COME UNA MANCANZA DI AFFETTO NEI SUOI CONFRONTI. NON L'AVEVO CAPITO…”

Antonella Lualdi avrebbe accolto con gioia la notizia dell'assoluzione di sua nipote. Ieri, infatti, la Corte d'appello di Roma ha ribaltato la sentenza di primo grado dello scorso marzo con cui era stata condannata a un anno e cinque mesi l'ex annunciatrice della Rai Virginia Sanjust di Teulada, accusata di tentata estorsione proprio ai danni di sua nonna (deceduta il 10 agosto scorso a 92 anni). I giudici l'hanno assolta anche alla luce della non punibilità per vincoli di parentela di questo tipo di reato […]

I fatti che hanno portato a processo la 46enne - conosciuta per i mazzi di fiori che le inviava Silvio Berlusconi - risalgono all'8 marzo del 2020. Il giorno della festa della donna - in piena pandemia - si era recata a casa della nonna, dove era presente anche sua madre Antonella Interlenghi, in cerca di soldi: aveva messo sottosopra l'appartamento della famosa attrice degli anni 50 Antonietta De Pascale (in arte Antonella Lualdi), che, dopo essere stata costretta a rifugiarsi in una stanza per sfuggire alla furia di sua nipote, aveva deciso di denunciarla.

Salvo, poi, perdonarla dalle colonne de "Il Messaggero" dopo aver saputo della condanna in primo grado: «Virginia voleva 10 euro, ma non li avevo. Ha avuto una reazione violenta, perché l'ha presa come una mancanza di affetto nei suoi confronti. E io in quel momento non l'ho capito. Ma l'ho già perdonata».

Era accusata di aver ripetutamente preteso dalla nonna «la consegna di somme di denaro» - si legge nel capo d'imputazione - e, al suo rifiuto, di avere minacciato «di distruggere l'abitazione» dell'anziana, che per paura si era rifugiata nella sua camera da letto, chiudendo a chiave la porta.

La Sanjust avrebbe distrutto mobili e suppellettili, «sradicato le lampade, staccando i quadri dalle pareti e danneggiandoli, infrangendo vetri». […]

Per il gip «il profilo di pericolosità sociale psichiatrica» dell'ex annunciatrice tv era compatibile con un ricovero in una struttura ad hoc. […]

La Lualdi, cinque mesi prima di morire, aveva perdonato sua nipote: «Io in quel momento avevo mal di testa e non volevo parlare. Lei si è innervosita e l'ha presa come una mancanza di affetto nei suoi confronti. Voleva forse essere coccolata e io non l'ho capita. L'ho denunciata perché ero presa dalla rabbia. Non volevo che mi trattasse male».

Da quell'episodio, però, non l'aveva più sentita. «So che ha avuto un esaurimento nervoso e da un paio di anni suo figlio si occupa di lei - aveva spiegato la nonna - Bisogna trovare il modo di curarla: è una ragazza dolcissima e buona. Viene da una famiglia perbene. Ha avuto un momento di difficoltà, a causa forse dello stressante lavoro che faceva in tv».

