DOPO UNA NOTTE IN CARCERE, DOVE LA FINANZA LO AVEVA CONDOTTO IN ESECUZIONE DI UN MANDATO DI CATTURA EUROPEO SPICCATO NELL'AMBITO DELLO SCANDALO GIUDIZIARIO "QATARGATE", L'EUROPARLAMENTARE DEL PD ANDREA COZZOLINO VIENE SPEDITO AI DOMICILIARI - I GIUDICI DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI HANNO DISPOSTO I DOMICILIARI RITENENDO LA MISURA PIÙ CHE SUFFICIENTE PER ANNIENTARE IL PERICOLO DI FUGA, RITENUTO “MODERATO”- COZZOLINO È ACCUSATO DI ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE E RICICLAGGI…

cozzolino

1 - COZZOLINO LASCIA IL CARCERE E TORNA A CASA "SONO TRANQUILLO, CONFIDO NELLA GIUSTIZIA"

Estratto dell’articolo di Manuela Galletta per “la Stampa”

Dopo una notte in carcere, l'europarlamentare napoletano del Pd (sospeso) Andrea Cozzolino affida ai suoi avvocati poche parole: «Sono tranquillo e fiducioso nella giustizia». E per ora la giustizia gli ha evitato la permanenza nella casa circondariale di Poggioreale, dove la Finanza lo aveva condotto in esecuzione di un mandato di cattura europeo spiccato nell'ambito dello scandalo giudiziario "Qatargate". […]

marc tarabella 1

i giudici della ottava sezione della Corte d'Appello di Napoli hanno disposto i domiciliari ritenendo la misura più che sufficiente per annientare il pericolo di fuga, ritenuto «moderato» […] l'atteggiamento collaborativo di Cozzolino ha fatto la differenza. Dunque, i domiciliari (con possibile di uscire per due ore al giorno per esigenze di sostentamento e sanitarie). Con il ‘soggiorno forzato' in casa Cozzolino, annota la Corte, scema il rischio che egli possa «verosimilmente procurarsi il sostegno logistico necessario per sottrarsi al giudizio» di estradizione. L'europarlamentare […] si prepara all'udienza di martedì per l'estradizione alla quale si è opposto.

andrea cozzolino

[…] Cozzolino è accusato di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggi: per la magistratura belga avrebbe, «in concorso ed associazione con Panzeri, Giorgi, Kaili, Tarabella e Arena (non indagata, ndr)», «indebitamente ricevuto, per conto del Governo del Marocco, verosimilmente da tale Atomun, danaro per esercitare le sue funzioni parlamentari europee in modo da favorire gli interessi del Marocco all'interno del Parlamento Europeo». Lui però si dice innocente. E, avvertono i legali, «lo documenterà in tutte le sedi».

2 - DAI SILENZI AL BLITZ NELLA CLINICA COME SI È ARRIVATI ALL'ARRESTO

EVA KAILI

Estratto dell’articolo di Giuseppe Salvaggiulo per “la Stampa”

[…] Prima ancora di Natale, Cozzolino aveva formalmente scritto al giudice istruttore Michel Claise, chiedendo di essere «interrogato […] Nessuna risposta. Il 2 gennaio la Procura federale belga aveva notificato al Parlamento europeo la richiesta di revoca dell'immunità, anch'essa annunciata e dall'esito scontato visti i pronunciamenti dei vertici istituzionali e politici (Pd in primis) ancor prima di leggere le carte. Cozzolino si era comunque fatto ascoltare dalla commissione giuridica del Parlamento, che infine il 2 febbraio gli aveva revocato l'immunità, consegnandolo di fatto alla magistratura belga. Ma Cozzolino riteneva improbabile un'accelerazione così repentina. Sia perché sua posizione appariva meno chiara di quella del collega belga Tarabella.

ANDREA COZZOLINO - BRANDO BENIFEI - ALESSANDRA MORETTI - MARIA ARENA

Sia perché tre volte, anche negli ultimi giorni, i suoi avvocati avevano mandato mail al giudice belga, confermando la volontà di sottoporsi a un pieno interrogatorio «anche al buio», ovvero senza conoscere gli atti dell'inchiesta. Il giudice aveva risposto laconicamente, in francese: «On verrà». Vedremo. La risposta all'ultima mail era diversamente laconica: «On verrà plus tard». Vedremo più in là.

[…] Delle due procedure possibili – passaggio attraverso l'autorità giudiziaria italiana e ordine di esecuzione direttamente alla polizia giudiziaria – è stato scelto il secondo, solitamente usato per casi urgenti in cui bisogna scongiurare fughe o depistaggi da parte dell'indagato. A quel punto, la Guardia di finanza non poteva che eseguire l'arresto. Ricevuta la telefonata dalla figlia, Cozzolino si è fatto passare i finanzieri, comunicando nome e indirizzo della clinica dov'era ricoverato dalla mattina. Ricovero per periodici accertamenti clinici, sostengono gli avvocati nei documenti depositati alla Corte di appello per chiederne la scarcerazione. «Esigenze reali ed effettive», recita il verbale di arresto.

FRANCESCO GIORGI EVA KAILI

Cozzolino è cardiopatico dal 2005 e si è sottoposto anche a un intervento chirurgico. «Patologia risalente e documentata», scrivono i giudici della Corte d'appello motivando la scarcerazione a cui la Procura generale non si è opposta. Quando ha ricevuto la inaspettata visita serale in clinica, Cozzolino aveva addosso l'holter, la macchina che con gli elettrodi rileva eventuali anomalie cardiache per periodi prolungati[…]