DOPO L’INCIDENTE A CASAL PALOCCO CHE E' COSTATO LA VITA AL PICCOLO MANUEL GLI SPONSOR SCARICANO I “THE BORDERLINE” – NEL 2022 IL GRUPPO DI SVALVOLATI YOUTUBER HA FATTURATO 200 MILA EURO, FIRMANDO CONTRATTI CON IMPORTANTISSIME SOCIETÀ - ANCHE LA MACCHINA SU CUI HANNO GIRATO IL LORO ULTIMO VIDEO, UN SUV DELLA LAMBORGHINI, ERA STATA AFFITTATA DA UN CONCESSIONARIO GRAZIE A UN ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CHE È STATO CESTINATO DOPO L’INCIDENTE...

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per “il Corriere della Sera – ed. Roma”

Ville e piscine, come ambientazioni per le loro sfide social. Gli youtuber, prima dell'incidente di Casal Palocco a Roma costato la vita a un bambino di 5 anni, e prima dell'arresto del conducente della Lamborghini Matteo Di Pietro, conducevano una vita "dorata", tra set e grandi sponsor.

Così mentre prosegue il giallo sulla presenza o meno del 20enne e del suo amico Vito Loiacono in Italia - nei giorni scorsi a Casal Palocco si era sparsa la voce che fossero in Spagna e in Turchia, ma il difensore di Di Pietro ha smentito e chi indaga non prende posizione - e gli altri tre a bordo del Suv rimangono fuori dai radar (Simone Dutto, Marco Ciaffarelli e Gaia Nota), su Youtube e Instagram rimangono ben in vista le produzioni dei primi quattro (Nota si trovava per caso sulla Lamborghini), ancora molto seguite. […]

Produzioni girate spesso in abitazioni e ville di proprietà di familiari e amici dei creator: a Casal Palocco e all'Infernetto, così come anche fuori Roma, in particolare nel viterbese. Video che sono stati prodotti anche in location particolari, una su tutte quella di Cinecittà World sulla via Pontina (che ha comunque smentito qualsiasi accordo di pubblicità e sponsorizzazione) per una challenge a premi con il parco divertimenti chiuso al pubblico.

In molte occasioni, come sarebbe successo anche il 14 giugno scorso, giorno dell'incidente stradale in via di Macchia Saponara, il set è stato l'abitacolo di auto prese a noleggio dal concessionario «Skylimit» per le gare di resistenza a bordo.

Anche quello un accordo di sponsorizzazione poi chiuso dopo la morte di Manuel, insieme con quello esclusivo con la Sony e con altre società. Un giro d'affari da decine di migliaia di euro, 200 mila di fatturato nel 2022, con uffici legali e pubblicitari incaricati di gestire l'immagine dei ragazzi finiti ora sotto accusa. […]

