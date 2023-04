DOPO L’OMICIDIO DELLA MADRE 73ENNE, ROSA GIGANTE, A “PORTA A PORTA” PARLA DONATO DE CAPRIO, IL SALUMIERE FAMOSO SU TIKTOK PER LA SUA FRASE “CON MOLLICA O SENZA?”: “NON HO UN'IDEA DEL PERCHÉ SIA SUCCESSO, LEI APRIVA SOLO A ME E MIA SORELLA. CHE DIETRO L’OMICIDIO CI SIA IL MIO SUCCESSO? NON CREDO” - "MI HA CHIAMATO MIO FIGLIO DICENDOMI CHE LA NONNA NON SI SENTIVA BENE. QUANDO SONO ARRIVATO..."

Svolta a Napoli nelle indagini sulla morte di Rosa Gigante, la madre del salumiere stella di TikTok Donato De Caprio. Una vicina di casa della donna è stata fermata con l'accusa di omicidio pic.twitter.com/ufWfxnDvF8 — Tg3 (@Tg3web) April 19, 2023

donato de caprio a porta a porta

(ANSA) - "No, non ho fatto un'idea perché sia successo". Ha risposto così Donato De Caprio alla domanda di Bruno Vespa che, nella puntata di Porta a porta di stasera, chiedeva al salumiere-tiktoker napoletano se si fosse fatta un'idea di come sia potuto accadere l'omicidio di sua madre.

"Io stavo lavorando, ho avuto una telefonata da mio figlio che la nonna non si sentiva bene, mio figlio non riusciva a parlare perché è un bambino, e la signora del piano di sotto mi ha detto, vieni a casa che tua mamma non sta bene", ha raccontato De Caprio.

donato de caprio

Una volta arrivato a casa "non ho avuto nemmeno il tempo di vederla né di entrare perché c'era già la polizia che aveva sbarrato tutto". De Caprio ha detto di non spiegarsi come la vicina sospttata dell'omicidio possa essere entrata in casa ("mia madre apriva solo a me e mia sorella") e di non credere che l'omicidio possa essere frutto della gelosia per il suo successo.

DONATO DE CAPRIO DONATO DE CAPRIO 67 DONATO DE CAPRIO E LA MAMMA UCCISA DONATO DE CAPRIO DONATO DE CAPRIO donato de caprio stefania Russolillo