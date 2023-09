DOPO L’ORSA, ORA NEL MIRINO CI SONO I LUPI – IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, ARNO KOMPATSCHER, HA AUTORIZZATO L’ABBATTIMENTO DI DUE LUPI NELLA ZONA DI SELVA DEI MOLINI – NEGLI ULTIMI TRE MESI DIVERSI CAPI DI BESTIAME SONO STATI SBRANATI IN QUATTRO ALPEGGI “PROTETTI” – MENTRE GLI ANIMALISTI IMPUGNANO DAVANTI AL TAR LA DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, MAURIZIO FUGATTI, DI UCCIDERE L’ORSA F36...

Estratto dell’articolo di “il Giornale”

lupo in alto adige

L’orso in Trentino, il lupo in Alto Adige. In base alla nuova legge altoatesina, alle perizie e alle valutazioni esterne ricevute, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha autorizzato l’abbattimento di due lupi nella zona di Selva dei Molini. A partire dal mese di giugno, diversi capi di bestiame sono stati predati in quattro alpeggi designati come aree di protezione dei pascoli, informa la Provincia in una nota […]

In Trentino vive un centinaio di orsi, che però solo sporadicamente confinano verso il vicino Alto Adige, dove invece è stata censita una trentina di lupi. «La popolazione di lupi in Provincia non è affatto in pericolo», viene precisato. «Vi sono prove evidenti della presenza di 29 animali e la popolazione è cresciuta costantemente negli ultimi 10 anni».

lupo

Nel frattempo in Trentino le associazioni animaliste Enpa, Leidaa e Oipa, rappresentate dall’avvocato Valentina Stefutti, hanno impugnato dinanzi al Tar di Trento «l’ennesima ordinanza “ammazza orsi” del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, stavolta contro l’orsa F36».

Il Partito Animalista Europeo ha invece formalizzato atto di denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per i reati di istigazione a delinquere e tentato delitto. [...]

Arno Kompatscher Arno Kompatscher lupi