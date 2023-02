discorso di vladimir putin allo stadio lushniki di mosca 22 febbraio 2023 4

1. MOLDAVIA SMENTISCE ACCUSE MOSCA SU 'INVASIONE KIEV'

(ANSA) - La Moldavia ha smentito le affermazioni della Russia secondo cui l'Ucraina starebbe pianificando un'azione militare contro la Transnistria, regione separatista filo-Mosca. Lo riporta la Cnn.

"Le autorità statali non confermano le informazioni diffuse questa mattina dal Ministero della Difesa russo", si legge in un messaggio sul canale Telegram ufficiale del governo moldavo. "Invitiamo alla calma e invitiamo la popolazione a seguire le fonti ufficiali e credibili della Repubblica di Moldavia. Le nostre istituzioni collaborano con i partner stranieri e in caso di pericolo per il Paese informeranno il pubblico senza indugio".

Questa mattina il ministero della Difesa di Mosca ha accusato Kiev di "preparare una provocazione armata" contro la Transnistria "nel prossimo futuro", ha riferito l'agenzia di stampa statale Tass. Ma non sono state fornite prove o ulteriori dettagli a sostegno dell'affermazione del ministero.

Le preoccupazioni sui piani a lungo termine della Russia per la Transnistria si sono intensificate dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La regione separatista, delimitata dal fiume Dniester a ovest e dall'Ucraina a est, si è dichiarata repubblica sovietica nel 1990 e si è opposta a qualsiasi tentativo della Moldavia di diventare uno Stato indipendente o di fondersi con la Romania.

Il segretario di stato americano Antony Blinken ha dichiarato nei giorni scorsi che Washington nutre "profonda preoccupazione" per gli sforzi di Mosca di destabilizzare il governo moldavo. Le sue osservazioni sono giunte pochi giorni dopo che il Presidente moldavo Maia Sandu ha accusato la Russia di tramare un colpo di Stato in Moldavia e di trascinare la Transnistria nella sua guerra. Il ministero degli Esteri russo ha respinto le affermazioni di Sandu come "completamente infondate e prive di fondamento".

2. MOSCA, KIEV PREPARA ATTACCO ARMATO ALLA TRANSNISTRIA

(ANSA) - "Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria", ha affermato il ministero della Difesa russo su Telegram, citato da Ria Novosti. "Secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Repubblica Moldava transnistriana che sarà condotta dalle Forze Armate ucraine, anche con il coinvolgimento della formazione Azov", ha dichiarato il ministero.

"Come pretesto per l'invasione, Kiev ha in programma di organizzare una offensiva dal territorio della Transnistria. I sabotatori indosseranno uniformi militari russe", ha detto il dipartimento.

IL PIANO DI PUTIN PER TAGLIARE L'ACCESSO AL MARE UCRAINO E PRENDERSI LA TRANSNISTRIA

Il ministero della Difesa di Mosca afferma di avere ottenuto prove di un piano in base al quale militari dell'esercito ucraino e del battaglione nazionalista Azov, "vestiti con uniformi delle forze armate russe", dovrebbero inscenare una falsa invasione dell'Ucraina a partire dal territorio della Transnistria, la autoproclamata repubblica filorussa sul territorio della Moldavia. Ciò darebbe alle forze di Kiev il pretesto per attaccare la Transnistria. Il ministero della Difesa russo avverte che sta monitorando da vicino la situazione lungo il confine fra Ucraina e Transnistria ed è "pronto a rispondere" ad ogni sviluppo. Sul territorio della Transnistria Mosca ha un contingente di circ 1.500 soldati.

3. MOSCA CANCELLA LA SOVRANITÀ MOLDAVA NUOVI TIMORI ANCHE PER LA GEORGIA

Estratto dell’articolo di Paolo Brera e Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

Vladimir Putin ha stracciato un decreto del 2012 precipitando mezza Europa nell’angoscia. Regolava, tra l’altro, i rapporti con i vecchi ex satelliti dell’Unione sovietica, quelli più minacciati dagli appetiti imperialisti del Cremlino. E la piccola Moldavia […] si sente sempre più sotto assedio. Tanto più dopo l’ultima indiscrezione su un possibile assalto russo all’aeroporto di Chisinau e le voci su sanguinosi putsch orditi dal Cremlino che non si placano.

Nel decreto si riconosceva la sovranità della Moldavia nella ricerca di una «soluzione pacifica» per la Transnistria, la regione a ovest del Nistro illegalmente occupata da truppe russe da 30 anni.

In vista dell’anniversario di domani di un anno di invasione dell’Ucraina aumentano i timori che il Cremlino possa annunciare qualcosa di clamoroso. Una fonte moldava ragiona sul fatto che «in mancanza di successi militari, forse Putin sarà tentato da riconoscere l’Ossezia del sud e Abkhazia, le regioni della Georgia occupate dalla Russia dal 2008, e la Transnistria, che neanche Mosca aveva finora mai riconosciuto ufficialmente ».

Ma Daniel Voda, il portavoce del neo premier Dorin Recean, getta acqua sul fuoco. […] Pur ammettendo che «la situazione resta seria » ricorda che «anche il 9 maggio scorso o martedì ci aspettavamo disastrosi annunci da Mosca: non è successo. Quanto al decreto: per ora non ci preoccupiamo. Aspettiamo quello nuovo e lo leggeremo con attenzione. Per ora non abbiamo visto movimenti inusuali di truppe in Transnistria o al confine».

[…] Russi e filorussi della Transnistria lanciano su accuse simmetriche su siti e social, ribaltano la versione occidentale e sostengono siano gli ucraini a preparare «provocazioni » per gettare benzina sul fuoco. Osservano diffidenti i rapporti tra il presidente Zelensky e la presidente Sandu, con la promessa di «aiutare la Moldavia in caso di aggressione militare». Bollano come «bugia» la versione di Zelensky secondo cui i russi vogliano l’aeroporto di Chisinau perché «hanno già una buona pista di atterraggio a Tiraspol », in Transnistria, e la presidente Sandu avrebbe avallato la tesi «per alzare l’allarme».

Fantapolitica? Probabile, ma quando volano accuse incrociate è un gioco di cerini su un pagliaio. [….]

