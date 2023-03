DOPO TRE MESI NEGLI STATI UNITI, L'EX PRESIDENTE JAIR BOLSONARO TORNERÀ IN BRASILE - DOPO L'ASSALTO ALLE ISTITUZIONI DELL'8 GENNAIO, LE AUTORITA’ TEMONO NUOVE TENSIONI DA PARTE DEI SOSTENITORI DI “BOLSO” E HANNO PREDISPOSTO MISURE DI SICUREZZA STRAORDINARIE - IL QUOTIDIANO “ESTADO DE SAO PAOLO” DENUNCIA: “BOLSONARO NASCOSE I GIOIELLI CHE GLI VENNERO REGALATI DAL GOVERNO SAUDITA NELLA CASA DELL'EX CAMPIONE DI F1, NELSON PIQUET”

jair bolsonaro

BOLSONARO RITORNA OGGI IN BRASILE IN UN CLIMA DI TENSIONE

(ANSA) - BRASILIA, 29 MAR - Dopo tre mesi di permanenza negli Stati Uniti, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è atteso oggi di ritorno in Brasile in un clima di tensione per il pericolo di nuovi disturbi dopo l'assalto alle istituzioni dell'8 gennaio. L'ex capo di Stato dovrebbe arrivare alle 7:10 ora locale (12:10 ora italiana) con un volo della compagnia Gol che arriverà a Brasilia da Orlando, in Florida. Le autorità dello Stato di Brasilia hanno predisposto diverse misure di sicurezza in previsione di possibili disturbi commessi da simpatizzanti dell'ex presidente.

polizia a cavallo aggredita dai supporter di bolsonaro

Tra queste il divieto di transito nel corso principale che porta alla zona dei palazzi delle istituzioni prese d'assalto a gennaio dalle turbe bolsonariste. Il possibile ritorno di Bolsonaro avviene d'altra parte mentre l'attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva si trova attualmente a riposo nella residenza ufficiale e non nel palazzo di governo a causa di una polmonite.

MEDIA, BOLSONARO NASCOSE I GIOIELLI SAUDITI A CASA DI PIQUET

(ANSA) - BRASILIA, 29 MAR - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, nascose i gioielli che gli vennero regalati dal governo saudita nella casa dell'ex campione di F1, Nelson Piquet, a Brasilia. Lo riporta il quotidiano Estado de Sao Paulo sulla base di documenti della magistratura ai quali afferma di aver avuto accesso. Secondo tali documenti, si legge, i gioielli sono rimasti nascosti nella casa dell'ex pilota, noto simpatizzante di Bolsonaro nonché donatore della sua ultima campagna elettorale.

LULA BOLSONARO

Su ordine della Corte dei Conti l'ex presidente ha già restituito la settimana scorsa una parte dei gioielli ricevuti in dono dal governo dell'Arabia Saudita. Gli avvocati dell'ex capo dello Stato hanno depositato il prezioso regalo presso una succursale di Brasilia della banca statale Caixa Economica Federal.

supporter di bolsonaro assaltano al congresso a brasilia 8

Un altro lotto di gioielli appartenenti a Bolsonaro si trova invece sotto sequestro in un deposito statale dopo essere stato sottratto all'aeroporto di San Paolo a un soldato che aveva cercato di introdurlo clandestinamente in Brasile in uno zaino. Bolsonaro, che si trova dal 30 dicembre negli Usa, dovrebbe fare ritorno domani in Brasile con un volo dell'aerolinea Gol proveniente da Orlando, in Florida.

brasilia assalto dei sostenitori di bolsonaro al congresso 10 NELSON PIQUET JAIR BOLSONARO jair bolsonaro dopo la sconfitta sostenitori di bolsonaro vs polizia a brasilia 6