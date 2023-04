DOPO TUTTE LE CATTIVERIE CHE SI SONO SCAMBIATI PERCHÉ HARRY SI PRESENTA ALL’INCORONAZIONE DI CARLO? IL DUCA HA DECISO DI ESSERE PRESENTE IL 6 MAGGIO A LONDRA NONOSTANTE NON ABBIA PIÙ RAPPORTI CON IL FRATELLO WILLIAM E CON IL PADRE - FA UNA SCELTA MOLTO PIÙ COERENTE MEGHAN MARKLE CHE RIMARRÀ NEGLI USA EVITANDO L’IMBARAZZO DI DOVER INCONTRARE I TANTO DETESTATI PARENTI DEL MARITO – E I MALIGNI VOCIFERANO CHE HARRY NON HA VOLUTO MANCARE ALL’INCORONAZIONE PER…

Estratto dell'articolo di Maria Corbi per “la Stampa”

re carlo iii

Alla fine la coppia terribile dei Sussex ha sciolto la riserva: Harry (bontà sua) sarà all'incoronazione di papà Carlo il 6 maggio a Londra, all'abbazia di Westminster.

Mentre Meghan rimarrà in California con i bambini Archie e Lillibet. La scusa ufficiale è il compleanno del piccolo Archie che proprio il 6 maggio compie 4 anni. Ma nessuno ci crede. I media britannici parlano di «opportuno compromesso».

Meghan mantiene il punto, nel suo ruolo di vittima, sostenendo di essere stata discriminata in vari modi e anche per il colore della pelle di suo figlio (come hanno accusato i due senza fare i nomi nell'intervista concessa a Oprah).

il principe carlo con harry

La famigliona reale tira comunque un sospiro di sollievo perché sarebbe stato imbarazzante un incontro con la duchessa ribelle dopo le tante interviste, la serie Netflix e il libro di Harry, The Spare, in cui le accuse ai parenti acquisiti si sprecano. E anche se il libro lo ha scritto lui, in un mondo patriarcale è più facile dare la colpa a lei.

Una conferma che arriva all'ultimo minuto, quando il RSVP era scaduto da qualche giorno e le due fazioni (i Sussex contro tutti) aspettavano vicendevolmente delle scuse. Quando Harry ha capito che non sarebbe arrivato nessun «mea culpa» dall'augusta famiglia, ha deciso di fare il grande gesto e di confermare il suo arrivo. Anche perché gli era chiaro che rimanere in California avrebbe voluto dire rinunciare per sempre al suo ruolo dinastico.

re carlo

E non si sa mai quel che ti succede nella vita, soprattutto se non hai un lavoro che non sia quello di nato con la camicia reale. […]

Per adesso la sua presenza è data solo in Chiesa per l'investitura di re Carlo e non al concerto al Castello di Windsor. […]

carlo, william, kate meghan e harry meghan, harry e carlo principe harry e meghan markle in un club di los angeles 8 re carlo principe harry e meghan markle in un club di los angeles 2 HARRY MEGHAN KATE E WILLIAM MEME BY OSHO principe harry e meghan markle principe harry e meghan markle in un club di los angeles 4 kate, william, harry, meghan e carlo principe carlo