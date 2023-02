LA DOPPIA MOSSA DI PUTIN: UN’OFFENSIVA VIA ARIA E VIA MARE – SECONDO L'INTELLIGENCE NORVEGESE, LA RUSSIA “HA INIZIATO A DISPIEGARE NAVI CON ARMI NUCLEARI TATTICHE NEL MAR BALTICO” PER LA PRIMA VOLTA DA 30 ANNI – MENTRE ZELENSKY CHIEDE I CACCIA AGLI OCCIDENTALI, SECONDO FONTI DEL “FINANCIAL TIMES” MOSCA STA AMMASSANDO AEREI DA COMBATTIMENTO AL CONFINE CON L'UCRAINA - E A ODESSA I RUSSI INAUGURANO I “DRONI NAVALI”, BARCHINI SENZA PILOTA PER ATTACCARE LE INFRASTRUTTURE…

1 – JET E NAVI NUCLEARI RUSSE INFIAMMANO IL BALTICO "OFFENSIVA GIÀ INIZIATA"

Estratto dell’articolo di Monica Perosino per “La Stampa”

La temuta e annunciata offensiva russa di primavera è già iniziata. Per ora segue il ritmo della guerra di logoramento, che consuma risorse materiali, umane e psichiche costringendo l'avversario al collasso. […] Il rapporto annuale dell'intelligence norvegese, ieri ha confermato quello che già ad aprile denunciava la Difesa lituana, ma con un dettaglio decisamente più allarmante: non solo la Russia ha a disposizione testate nucleari, ma «ha iniziato a dispiegare navi con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico» per la prima volta da 30 anni, come durante la Guerra Fredda.

[…] Tutto questo mentre è emerso che due aerei da combattimento F-35 olandesi sono stati lanciati per identificare e intercettare tre caccia russi che volavano vicino al confine della Polonia con l'exclave di Kaliningrad, un incontro ravvicinato pericolosissimo data la situazione.

[…] Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede i caccia agli alleati occidentali, secondo fonti del Financial Times i russi starebbero ammassando aerei da combattimento ed elicotteri al confine con l'Ucraina per sostenere una nuova offensiva di terra, nel giorno in cui a Bruxelles la Nato ospita una nuova di riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina, dove sono rappresentati 54 Paesi.

Da lì, al termine del meeting, il capo del Pentagono Lloyd Austin non ha confermato l'informazione: «Al momento non vediamo Mosca ammassare i suoi aerei per un massiccio attacco aereo, al momento non lo vediamo. Sappiamo che la Russia ha un numero considerevole di aerei nel suo inventario e molte capacità rimaste».

Gli alleati dell'Ucraina riuniti a Bruxelles hanno promesso più armi e munizioni. «Si tratta di fornire tutte le capacità che abbiamo promesso. Si tratta di integrare questi sistemi», ha detto ancora Austin, aggiungendo che anche Kiev potrebbe lanciare la propria offensiva in primavera. E ora il vero punto nodale è il tempo: chi lancerà per primo un'offensiva in grado di spostare a proprio vantaggio la linea del fronte? […]

2 – ODESSA MINACCIA DAL MARE

Estratto dell'articolo di Francesco Semprini per “La Stampa”

ponte zatoka distrutto a odessa con droni navali

Il 2 novembre 2022, il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, in un incontro con Vladimir Putin, avrebbe proposto la creazione di una flotta di droni navali, ovvero la fabbricazione di un certo numero di «barchini» senza pilota in grado di condurre operazioni ad alto rischio e attacchi kamikaze. Un modo per rafforzare l'offensiva militare delle forze di Mosca sulle coste del Mar Nero, e al contempo una minaccia anche per il traffico marittimo civile.

Alcuni di questi droni sarebbero stati utilizzati lo scorso 10 febbraio per un attacco che aveva come obiettivo un ponte nella regione di Odessa, un'infrastruttura strategica per le comunicazioni e il trasporto delle merci. La rivelazione arriva direttamente da Kiev, e in particolare dal comandante delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny che, nel corso di una conversazione con l'omologo statunitense Mark Milley, avrebbe parlato fra i diversi argomenti dell'impiego da parte di Mosca di «droni di superficie marittima». […]

sarebbe una novità assoluta. La Russia dispone infatti di veicoli di ricerca, come gli «Harpsichords» (letteralmente «clavicembali») così come del sistema Galtel (robot con funzioni di sorveglianza), ma l'uso di droni di superficie, o eventualmente sottomarini, a scopo offensivo non era mai stato segnalato nelle operazioni militari russe contro l'Ucraina.

Zaluzhny non ha specificato da quanto tempo sono in corso attacchi condotti con droni navali o quante volte la Russia abbia utilizzato questi nuovi armamenti.

A suffragio di quanto sostenuto dal generale ucraino tuttavia sono comparsi venerdì 10 febbraio su canali social alcuni video che riprendono un natante, presumibilmente senza pilota, scagliarsi contro il ponte stradale-ferroviario a Zatoka, nella regione di Odessa. Secondo alcuni commentatori militari russi, l'attacco è stato effettuato da un mezzo marino in grado di navigare autonomamente «sott'acqua» o in «superficie».

[…] l'idea sarebbe stata copiata da un barchino kamikaze senza pilota utilizzato dagli ucraini in un'operazione sulle rive di Sebastopoli condotta in autunno. H.I. Sutton, analista americano dello Us Naval Institute, spiega che il video è «credibile» e che l'attacco è stato condotto con un «battello di superficie senza equipaggio carico di esplosivi (USV)». […]

