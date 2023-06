DORMIRE SEPARATI È UNA SPIA CHE LA VOSTRA STORIA E' IN CRISI? NIENTE AFFATTO, ANZI! - PER TRACEY COX DECIDERE DI PASSARE LA NOTTE IN STANZE SEPARATE PUÒ SALVARE ALCUNE COPPIE – QUESTO ACCADE SOPRATTUTTO PER COLORO CHE VENGONO DISTURBATI NEL SONNO DAL PARTNER: C’È CHI RUSSA, CHI TIRA VIA LE COPERTE E CHI NON CONDIVIDE GLI STESSI ORARI DI RIPOSO – E IL SESSO? CI SONO DEI CONTRO, MA ANCHE DEI PRO…

DAGONEWS

dormire insieme letti separati

Scegliere di dormire separati è considerato un segno di crisi in una relazione. Ma la verità è che, secondo Tracey Cox, dormire in letti separati potrebbe migliorare significativamente la tua vita sessuale e amorosa.

Circa il 25% di tutte le coppie statunitensi dorme in camere separate e quattro coppie britanniche su dieci dormono separate la maggior parte delle notti. Di queste, il 38% ha affermato che dormire separati ha migliorato la loro relazione in generale perché il 34% ha riscontrato una qualità del sonno migliore.

dormire insieme letti separati 6

La ricerca mostra che quando sei ben riposato, comunichi meglio, sei più felice, più empatico e sembri più attraente e divertente. Dormire bene la notte è particolarmente importante per le donne: alcune ricerche suggeriscono che aumenti il desiderio e il piacere sessuale perché abbassa lo stress e migliora l'umore.

Nessuno vuole fare sesso quando è stanco

dormire insieme letti separati 5

La scienza ci dice che oggettivamente le persone dormono molto meglio da sole. Ma quando viene chiesto loro cosa ne pensa, la maggior parte continua a dire che preferisce dormire con il proprio partner. A tutti piace la vicinanza e la sicurezza che porta dormire insieme, anche se questo ha un costo.

Attenzione, però: quel costo può essere alto. Le notti insonni sono pericolose per la relazione.

sesso

Un nottambulo abbinato a un'allodola ha livelli più bassi di soddisfazione relazionale, più conflitti e meno sesso. Le persone che hanno il sonno interrotto da un partner riferiscono di sentirsi arrabbiate e risentite per ore dopo il risveglio. Logicamente, non è colpa del tuo partner, ma i cervelli privati del sonno non tendono a comportarsi in modo logico.

Se i "litigi per il sonno" stanno rovinando la tua relazione, dormire separati potrebbe salvarla. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per decidere se funzionerebbe per te.

dormire insieme letti separati 2

I PRO:

Eviterai le discussioni mattutine. Se sei la persona che si sveglia mentre il tuo partner dorme, guardarlo svegliarsi felice e riposato è come agitare uno straccio rosso davanti a un toro. Non è così piacevole neanche dall'altra parte: aprire gli occhi per vedere il partner che ti fissa, arrabbiato, non è il migliore inizio di giornata.

Il sonno ha un impatto positivo sul desiderio. La ricerca mostra che meglio hai dormito la notte prima, più è probabile che tu voglia fare sesso con il tuo partner quel giorno.

sesso

Dormire separati rende il sesso meno disponibile - e questa è una buona cosa. Non puoi semplicemente girarti per un capriccio, dare una spintarella speranzosa e fare sesso. La disponibilità fa sì che le persone desiderino meno le cose, non di più.

Vi mancate. Anche se ti piace dormire separatamente, alla maggior parte delle persone manca avere il proprio partner che dorme accanto. Ti fa apprezzare di più la loro compagnia durante il giorno, rendendoti fisicamente più affettuoso.

Sei più sano. Avere un sonno di qualità regolare e abbondante ha un impatto positivo sulla tua salute. Ti svegli riposato, hai maggiori probabilità di fare esercizio e meno probabilità di mangiare cibo spazzatura per darti energia.

dormire insieme letti separati 4

I CONTRO:

Condividere un letto ci fa sentire al sicuro di notte. Chi non è contento di avere vicino il proprio partner quando si sveglia da un incubo? Ci si sente sicuri ad avere il partner vicino.

Hai bisogno di due camere da letto. Sì, si può dormire sul divano letto, ma non è così comodo e probabilmente ti sentirai risentito nei confronti della persona che può stare in camera da letto.

dormire insieme letti separati 3

Può farti sentire ansioso. Se hai una relazione senza sesso, potrebbe peggiorare le cose. Va bene se entrambi siete felici di non fare sesso, ma se uno non lo è, dormire separati psicologicamente fa suonare la campana a morto per la vostra intimità. La persona che vuole fare sesso, sente che non accadrà mai.

Dormire separatamente può ridurre le opportunità sessuali spontanee. Il 24% dei 2000 adulti intervistati ha affermato di aver fatto sesso meno frequentemente perché il sesso d'impulso – voler fare sesso semplicemente perché sei a letto ed entrambi nudi – non accade.

sesso sesso sesso sesso o sesso sesso