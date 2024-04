16 apr 2024 15:51

DOTTORE, E' LIBERO DI FARE COME VOGLIO IO - IN PROVINCIA DI MODENA, UN MEDICO È STATO PICCHIATO A SANGUE DA UN UOMO PERCHE' "COLPEVOLE" DI NON AVER RICONOSCIUTO ABBASTANZA GIORNI DI MALATTIA - IL DOTTORE AVEVA PRESCRITTO DUE GIORNI DI PERMESSO A FRONTE DEI DIECI RICHIESTI - IL PAZIENTE SI E' IMBESTIALITO E LO HA AGGREDITO SELVAGGIAMENTE...