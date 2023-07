DOV'E' C'E' MILIARDARIO, C'E' GNOCCA – JEFF BEZOS È STATO AVVISTATO A BORDO DEL SUO MEGA YACHT CIRCONDATO DA BONAZZE: IL FONDATORE DI AMAZON, CHE DA MAGGIO SVACANZA NEL MEDITERRANEO, ERA IN COMPAGNIA DELLA FIDANZATA LAUREN SANCHEZ E DI ALCUNE SGALLETTATE… - VIDEO

il party sullo yacht di jeff bezos

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos è stato avvistato mentre salutava un gruppo di turisti dal ponte del suo superyacht da 500 milioni di dollari. Il miliardario era in compagnia della fidanzata Lauren Sanchez e di un gruppo di donne al largo delle coste italiane.

Il 59enne svacanza dalla metà di maggio nel Mediterraneo a bordo del suo yacht

Koru, che significa "nuovo inizio" in Maori. I due piccioncini sono stati fotografati in diverse località spagnole, francesi e italiane e, per la prima volta, sono stati avvistati al largo della Costa Smeralda.

Nel video si vede un gruppo di turisti a bordo di una microscopica barchetta che si avvicina al mega yacht da dove Bezos e le sue ospiti si stanno godendo la vista. Il miliardario, in maglietta scura e pantaloni panna, saluta chi gli urla “ti vogliamo bene” mentre le donne si mettono in posa e agitano la manina in maniera civettuola.

