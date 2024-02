DOV'ERANO LE MAMME COME HEIDI KLUM QUANDO ERAVAMO ADOLESCENTI? LA BOMBASTICA MODELLA SI È PRESA IL CAZZIATONE DEI FIGLI PERCHE' GIRA IN TOPLESS PER CASA ANCHE IN PRESENZA DEI LORO AMICI – LA TEDESCA HA AMMESSO DI VAGARE PER LA VILLA NUDA, SCATENANDO LA REAZIONE DEI POVERI FIGLI: “SE UN LORO AMICO STA ARRIVANDO MI AVVISANO E MI LANCIANO UN TOP PRIMA DI…”

Bellezza e spontaneità sono i cardini della top model Heidi Klum. La super modella è mamma di quattro figli: Leni, Henry, Johan e Lou, ma nonostante abbia 50 anni - 51 il prossimo giugno - l'icona della moda rischia di essere messa in castigo. I figli le hanno dato un ultimatum: basta camminare come madre natura in casa, davanti agli amici.

Nella puntata di Call Her Daddy di mercoledì scorso, la modella tedesca ha parlato con il conduttore Alex Cooper della visita alle spiagge nudiste, aggiungendo che «cerca di estendere questa mentalità libera anche quando è a casa», ha riportato People.

«Cerco di applicare questo tipo di mentalità anche a casa con i miei figli. Ovviamente, quando non c'è nessun altro, ma se sono in topless in giardino loro vengono subito ad avvisarmi che un loro amico sta arrivando. Così mi lanciano un top e mi copro prima dell'arrivo degli ospiti». Poi la top model ha ammesso che preferisce vagare in giro per casa nuda, così come in spiaggia, anche per una questione di estetica: non le piace il segno dell'abbronzatura.

